Sandra Bernhard à propos de sa brouille avec Madonna : « Ses relations ne durent tout simplement pas »

Du milieu à la fin des années 1980, l’actrice et comédienne Sandra Bernhard et la sensation pop Madonna ont noué une amitié qui semblait incassable – jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas.

Les meilleurs amis sont passés de hijinks qui ont fait la une des journaux, y compris une apparition côte à côte et habillée de la même manière inoubliable dans « Late Night With David Letterman », à simplement s’éloigner de leur projecteur commun. L’amitié était terminée, et on en parlait peu.

Cependant, Bernhard s’ouvre maintenant sur ce qui est arrivé à la paire.

Dans une conversation sur le podcast « Hot Takes & Deep Dives » de Jess Rothschild, Bernhard, 66 ans, est revenu sur le bon vieux temps et a expliqué pourquoi leur lien s’est finalement rompu.

« C’était définitivement son idée de porter les tenues assorties », a déclaré Bernhard lorsque Rothschild a posé des questions sur cette visite de Letterman en 1988, une apparition pour laquelle Bernhard a été réservé seul.

« Je suis sûre que mon publiciste, celui qui m’a réservé à l’époque, a dit que Madonna viendrait », a-t-elle ajouté. « Mais … il n’y avait pas de définition à cela. Bien sûr, j’ai commencé en premier, donc j’ai passé au moins sept ou huit minutes avant qu’elle n’arrive.

C’était la première fois que Madonna participait à l’émission de fin de soirée de Letterman, ce qui a entraîné des plaisanteries antagonisantes (et un peu de flirt) entre les besties. Rothschild l’a qualifié de moment télévisé « vraiment emblématique ».

« Toute notre amitié était », a répondu Bernhard.

Cependant, contrairement aux amitiés de célébrités d’aujourd’hui, sans médias sociaux et/ou autant de tabloïds à remplir, leurs pitreries n’étaient pas souvent capturées sur des photos.

« Elle était à Broadway en train de faire ‘Speed ​​the Plow’ et je faisais ‘Sans toi, je ne suis rien’ en dehors de Broadway », se souvient la comique. « Nous étions dehors, et c’est tout simplement incroyable de voir à quel point il y a peu de photos de nous. Si cela avait été le cas maintenant, ce serait comme… ce serait partout et n’aurait absolument aucun impact.

Mais les choses étaient différentes à l’époque, et elles ont eu un impact énorme sur la culture pop, quel que soit le nombre de photos à montrer. Leur influence était majeure, mais il a fallu beaucoup d’efforts pour la maintenir, ce dont Bernhard a dit qu’elle n’était pas toujours satisfaite.

L’artiste pop Keith Haring est apparu aux côtés de Sandra Bernhard et Madonna alors qu’ils co-organisaient le bénéfice « Don’t Bungle the Jungle » pour collecter des fonds pour la conservation de la forêt tropicale en mai 1989. Gerald Herbert / AP

« Certes, pour moi, j’ai appris que je n’aimais pas vraiment ce niveau de visibilité et, vous savez, devoir le travailler constamment », a-t-elle déclaré. « Nous tous, en tant qu’interprètes, le travaillons dans une certaine mesure, mais je suis une personne très improvisée, sur scène et dans ma vie, et je n’aime pas être lié à devoir être d’une certaine manière pour mon image. … Par conséquent, j’ai continué à évoluer en tant que personne et personnalité. »

Elle ne veut pas vraiment quelqu’un autour qui reflète trop qui elle est. Par conséquent, ses relations ne durent pas.

Au final, leur amitié n’a pas pu évoluer de la même manière.

« Je pense que ce que j’ai essayé de transmettre dans notre amitié, c’est : ‘Je suis vraiment ton ami, je ne suis pas seulement quelqu’un qui passe par là' », se souvient Bernhard. « Et je suppose que pendant un certain temps, nous avons eu une véritable amitié, mais c’est difficile pour quelqu’un comme (Madonna). Elle ne veut pas vraiment quelqu’un qui reflète trop qui elle est. Par conséquent, ses relations ne durent pas. «

Ce n’est pas la première fois que Bernhard parle de ses jours aux côtés de Madonna. Elle en a également parlé au Hollywood Reporter en octobre et à ce moment-là, elle a mentionné qu’elle ne savait vraiment pas grand-chose de « Madam X » ces jours-ci.

« Je ne sais pas comment elle est maintenant », a déclaré Bernhard. « Elle est peut-être exactement la même. Je ne sais pas. Mais personne n’est pareil parce que nous avons des enfants. La vie te change. Mais à cette époque, c’était le bon moment pour notre amitié. »

