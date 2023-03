Sandman Star de Spider-Man aborde un possible retour à la franchise

Spider-Man : Pas de retour à la maison est devenu un énorme événement de l’univers cinématographique Marvel lors de sa sortie en 2021. Non seulement le film a embrassé le potentiel multivers, mais il a également ramené Tobey Maguire et Andrew Garfield ainsi que plusieurs méchants clés de leurs films Spider-Man respectifs. Parmi ceux qui ont fait une apparition, il y avait Spiderman 3‘s Sandman, joué par Église Thomas Haden. Bien que l’acteur n’ait finalement fourni que de nouveaux dialogues pour le film, Church a évoqué la possibilité que Sandman revienne dans un autre film.

Actuellement, de nombreuses rumeurs commencent à circuler sur ce à quoi pourrait ressembler le quatrième film solo de Spider-Man de Tom Holland. Ayant atteint un nouveau sommet avec Spider-Man : Pas de retour à la maison, il sera difficile de battre la réaction que le film a reçue en raison de ses retours nostalgiques, mais plonger potentiellement dans ses personnages plus anciens alors que le multivers est toujours une option pourrait signifier que nous voyons Sandman faire une apparition. L’église a dit Le désinitié:

« Nous avons eu toute une histoire impliquant sa fille pour No Way Home, et ça s’est terminé [cut]. Il se passait tellement de choses… Amy [Pascal] et Kévin [Feige], nous avons tous eu beaucoup de conversations. Et je dirais que des conversations ont eu lieu sur la possibilité que Sandman entre dans une future itération. La conversation a eu lieu à propos de son retour et peut-être d’une histoire plus épanouissante.