Sandman: première fois sur Netflix

Netflix s’apprête à sortir Sandman, l’un des titres les plus attendus par les abonnés en août. Sachez à partir de quelle heure il sera disponible !

Au-delà des interrogations des entreprises sur la baisse des abonnés et une énorme perte économique, le service de streaming Netflix passe une excellente année 2022 en termes de séries télévisées et le bon exemple est choses étranges. Cependant, la situation va changer à partir de maintenant, puisqu’un nouveau mois a commencé au cours duquel ils accueilleront Marchand de sablel’adaptation de la bande dessinée homonyme créée par Neil Gaiman. A quelle heure partira-t-il ?

À la mi-2019, il est devenu officiel que la plateforme avait demandé la production de onze chapitres, qui seraient développés par Allan Heinberg, avec Neil Gaiman et David Goyer comme producteurs exécutifs. En 2020, ils ont fait partie du casting et des détails importants du scénario officiel, ils étaient donc prêts à commencer le tournage en mai de la même année jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus les en empêche et ils ne devaient revenir qu’en octobre.

Cette histoire sera la vedette rêve, qui façonne tous les fantasmes et les peurs de l’humanité. Lorsqu’il est capturé et retenu contre son gré pendant un siècle, son absence déclenche des événements qui changeront à jamais le monde de l’éveil et du rêve. Pour cette raison, il doit rétablir l’ordre et corriger les erreurs qu’il a commises au cours de sa longue existence, voyageant à travers différents mondes et chronologies qui le conduiront à rencontrer de vieux amis et ennemis.

Après un long casting, dans lequel Tom York et Colin Morgan sont arrivés en dernier ressort, Tom Sturridge a été choisi pour jouer à Dream. Au fil des mois, d’autres révélations du casting sont venues: Gwendoline Christie (Lucifer), Vivienne Achempong (Lucien), Boyd Holbrook (Corinthien), Charles Danse (Roderick Burgess) Asim Chaudry (Abel), Sanjeev Bhaskar (Caïn), Jenna Coleman (Jhoanana Constantin), Parc Mason Alexander (souhait) et Joely Richardson (Ethel Cripps).

+Quand Sandman sera-t-il diffusé sur Netflix ?

Après une période de mystère pour les fans de bandes dessinées Gaiman, en juin de cette année, il a été officialisé que Marchand de sable sera diffusé sur Netflix ce vendredi 5 août avec une saison composée de 10 épisodes, dont la durée varie. Compte tenu de la grande attente, nous vous disons que si vous êtes en Amérique latine, vous devez vous lever tôt, tandis que si vous êtes en Espagne, vous pouvez également le voir tôt.

+ À quelle heure Sandman sort-il sur Netflix ?

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 01h00

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

