« Sandman »: de quoi s’agit-il et quand la série est-elle diffusée sur Netflix

Netflix continue de ravir ses utilisateurs avec de nouvelles productions et, cette fois, le populaire plate-forme de diffusion en continu a annoncé que l’une de ses prochaines sorties sera le très attendu « Sandman », l’adaptation de la série de bandes dessinées de l’auteur britannique Neil Gaman.

En pleine ‘Geeked Week’, la célèbre société a fait cette annonce qui a déjà enthousiasmé de nombreux adeptes des textes originaux, ainsi que le public ravi de l’avant-première officielle de la fiction.

Ensuite, découvrez de quoi il s’agit, quelle est sa date de sortie et tout ce que vous devez savoir à son sujet. « Marchand de sable »la prochaine série qui sera lancée Netflix.

DE QUOI PARLE « SANDMAN »

« Marchand de sable» est une adaptation de la série comique homonyme, créée par Neil Gaman et publié par Bandes dessinées DC. La production, dont le titre original est « The Sandman », est développée par Allan Heinberg pour Netflix et est décrit comme une histoire qui mélange les genres du mythe moderne, de la fantaisie noire, de la fiction actuelle, du drame historique et de la légende.

La série suit les personnes et les lieux touchés par Morphée, le Dream King joué par l’acteur Tom Sturridgequi entend récupérer quelques objets perdus et réparer les erreurs qu’il a commises tout au long de sa vie.

« En fermant les yeux pour dormir, nous entrons dans le monde de Sandman, le roi des rêves, qui façonne tous nos fantasmes et nos peurs les plus profonds. Lorsque Dream est capturé et détenu pendant un siècle, son absence déclenche des événements qui changeront à jamais le monde des rêves et le monde éveillé. Afin de rétablir l’ordre et de réparer les erreurs qu’il a commises au cours de sa longue existence, Dream doit voyager à travers différents mondes et chronologies. Au cours de ce voyage, il rencontre d’anciens amis et ennemis, ainsi que de nouveaux êtres cosmiques et humains.», est la description officielle de la plateforme de streaming.

LA BANDE-ANNONCE « L’HOMME DE SABLE »

Le 06 juin dernier, Netflix a publié le premier aperçu officiel de la production. Ainsi, tout au long de 1h40 minutes, nous avons pu observer les premières images de la fiction et des acteurs dans leurs rôles.

« Je suis le roi des rêves, maître du royaume des cauchemars »est le début du flux qui correspond au texte d’origine de Gaïman. De plus, les pouvoirs de notre protagoniste et du personnage de Corinthian (Boyd Holbrook), le grand antagoniste de Morpheus, peuvent être notés plus précisément.

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE « SANDMAN »

Développé et produit par Neil Gaman, Allan Heinberg Oui David S Goyerl’avant-première de la série a dévoilé la date de diffusion de sa première saison : la 05 août 2022 via Netflix.

Pour cette raison, vous n’avez besoin que d’un compte sur la célèbre plateforme pour profiter de tous les épisodes du projet télévisé, qui sortiront ensemble ce jour-là.

LE CAST DE « SANDMAN »

Tom Sturridge comme un rêve

comme un rêve Gwendoline Christie comme Lucifer

comme Lucifer Vivienne Acheampong comme Lucien

comme Lucien Boyd Holbrook comme corinthien

comme corinthien Charles Danse comme Roderick Burgess

comme Roderick Burgess Asim Chaudry comme Abel

comme Abel Sanjeev Bhaskar comme Caïn

comme Caïn Jenna Coleman comme Joanna Constantine

comme Joanna Constantine maçon alexandre Garez-vous comme je veux

LA PRODUCTION DE « SANDMAN »

La direction de la série est confiée à ses créateurs, Neil Gaiman, Allan Heinberg et David S. Goyer, ainsi qu’aux réalisateurs Jamie Childs, Andrés Baiz, Louise Hooper, Mairzee Almas, Mike Barker et Coralie Fargeat.

Le scénario des épisodes est sous la responsabilité de David S. Goyer et Allan Heinberg. Photographie, quant à elle, de Will Baldy et George Steel. Les sociétés de production impliquées dans ce projet sont Warner Bros. Television, Netflix, DC Comics, DC Entertainment, Phantom Four Films et The Blank Corporation.

Les enregistrements de fiction étaient prévus pour fin mai 2020. Cependant, en raison de la pandémie, ils ont été retardés et ont officiellement commencé le 15 octobre de la même année.