« Sandman », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Avec Tom Sturridge, « Sandman » est une série Netflix développé par Allan Heinberg où Morpheus, le roi des rêves, après avoir été enfermé pendant plus d’un siècle, se lance dans un voyage à travers les mondes pour récupérer ce qui lui a été volé et restaurer son pouvoir.

Cependant, ce ne sera pas une tâche facile car son royaume est complètement détruit et Corinthian, un cauchemar sans yeux créé par Dream, continue de comploter contre lui afin de ne pas perdre le pouvoir qu’il a dans le monde réel ou éveillé.

En plus de Sturridge, il a un casting composé de Charles Dance, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Joely Richardson, Mason Alexander Park, Donna Preston et David Thewlis, entre autres.

Les dix épisodes de la première saison de « Marchand de sable”, basé sur la série de bandes dessinées homonyme créée par Neil Gaiman et publié par DC Comics, créé en Netflix seulement le vendredi 5 août 2022, mais les fans d’histoire réclament déjà un deuxième versement.

« SANDMAN », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, la plateforme de streaming n’a encore fait aucune annonce sur l’avenir de la série produite par DC Entertainment et Warner Bros. Television, mais apparemment dans le dernier chapitre, l’histoire de Dream of the Eternal n’est pas encore terminée et il a encore ennemis à affronter.

Aussi, en novembre 2019, Neil Gaiman a révélé au Radio Times qu’il avait commencé à planifier une éventuelle deuxième saison de « L’homme de sable » : « Nous sommes trois, le showrunner Allan Heinberg, David Goyer et moi-même, et nous venons de terminer l’écriture du premier épisode, complotant et décomposant les deux premières saisons, nous verrons donc ce qui se passera ensuite.”

D’après les titres des épisodes du premier volet, l’adaptation de Netflix couvre plus que le volume 1 de la bande dessinée, il y a donc encore beaucoup de matériel pour les nouvelles saisons.

À la fin de « Marchand de sable« , alors que la puissance du vortex du Rêve grandit et que les frontières entre les royaumes s’affaiblissent, Rose doit prendre une décision difficile et Morphée affronte le Corinthien. Bien que le protagoniste retrouve son pouvoir et que son royaume ait encore des ennemis avec lesquels il devra faire face.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, ce qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction de l’audience. Si de nouveaux épisodes sont confirmés, ceux-ci pourraient arriver fin 2023.