Sanditon Saison 3 Episode 1 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens sont curieux de connaître la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Sanditon. De nombreux fans de cette série sont vraiment excités pour la prochaine saison de cette série. Pour connaître tous les détails possibles sur ces fans, ils recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Sanditon dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 3 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique historique britannique basée sur un nom de livre Sanditon écrit par Jane Austen. Le premier épisode de cette série est sorti le 25 août 2019 et après sa sortie, cette série a acquis une immense popularité non seulement au Royaume-Uni mais aussi dans différentes parties du monde.

Toute l’histoire de la série suivra Charlotte Heywood et son parcours. elle s’échappe de sa ville de campagne pour une nouvelle conception à Sanditon et c’est un village de pêcheurs tranquille qui rêve de devenir une station balnéaire extravagante. L’histoire de cette série a donc attiré de nombreux fans et actuellement, de nombreux fans attendent la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Sanditon. Sans plus tarder, faites-le savoir.

Sanditon Saison 3 Épisode 1 Date de sortie

Ici, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Sanditon. La saison 3 a été renouvelée en mai 2021 mais jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 3 n’a pas été officiellement annoncée. Enregistrez simplement le signet de cette page car s’il y a des informations officielles liées à la sortie de la saison 3, nous partagerons ces informations sur cette page.

Où diffuser Sandition?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est PBS. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes, notamment Vudu, Amazon Prime Video, iTunes et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Rose Williams comme Charlotte Heywood

Kate Ashfield dans le rôle de Mary Parker

Crystal Clarke comme Georgiana Lambe

Turlough Convery dans le rôle d’Arthur Parker

Jack Fox comme Sir Edward Denham

Kris Marshall comme Tom Parker

Anne Reid comme Lady Denham

Lily Sacofsky dans le rôle de Clara Brereton

Maxim Ays comme capitaine William Carter

Frank Blake en tant que capitaine Declan Fraser

Rosie Graham comme Alison Heywood

Ben Lloyd-Hughes comme Alexander Colbourne

Alexander Vlahos comme Charles Lockhart

Tom Weston-Jones comme colonel Francis Lennox

Le dernier mot

Nous concluons cet article avec la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Sanditon, le casting de cette série, où vous pouvez profiter de cette série et quand la saison 3 va sortir, et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour profiter du nouvel épisode de cette émission. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serons heureux de répondre à vos questions et doutes.

