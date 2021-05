Sandcastle nous laisse plus de zombies et de terreur

Top bustier bretelles amovibles uni - Bleu - Taille : 34,36 - Blancheporte

Seul ou porté effet combi avec le pantacourt assorti, ce top nous facilite la vie. Grâce aux bretelles amovibles, on peut le porter version bustier ultra séduction, ou plus sage... On vous laisse vous amuser ! - Couleur bleu - Taille 34/36 - TAILLE • Long. 62 cm env. COMPOSITION • Jersey 95% viscose, 5% élasthanne DÉTAILS • Bretelles amovibles pour un bronzage parfait • Dos élastiqué en haut pour un bustier bien en place • Base élastiquée pour plus de confort et un blousant flatteur • Jersey fluide et stretch qui sublime sans serrer ENTRETIEN • Lavable en machine