Sandales Fischer: le retourneur parmi les chaussures d’été?

24.08.2020 à 23h00

Elles sont accrocheuses, épaisses et une tendance controversée en 2020: les sandales Fischer doivent être combinées correctement pour créer un facteur wow.

Nouvelle année, nouvelles tendances: mais les sandales Fischer peuvent-elles vraiment faire leur marque cet été? Les chaussures en cuir, longtemps visibles uniquement sur les pieds des hommes, font leur entrée sur la scène de la mode. Cependant, ils ne semblent pas vraiment estivaux et gracieux. Alors, comment combinez-vous?

Les pauses de style sont les bienvenues

Les sandales Fischer se caractérisent par de larges lanières en cuir qui recouvrent le cou-de-pied du pied dans un motif tressé et sont fermées par une boucle latérale sous la cheville. Traditionnellement, les orteils sont également protégés par l’une des sangles en cuir. On ne peut guère parler de finesse dans ce type de chaussure – mais c’est exactement là que réside la finesse.

Les sandales Fischer garantissent une pause de style parfaite en 2020. Alors que les modèles Birkenstock ont ​​été portés les saisons précédentes pour donner à la robe d’été chic une touche décontractée, cette année, les sandales Fischer plus frappantes créent une disharmonie à la mode. La tendance est parfaitement mise en œuvre par la créatrice de mode américaine TyLynn Nguyen (33 ans), qui porte ses sandales, complétées par une paire de chaussettes de tennis blanches, avec une robe trapèze mi-mollet.

Modèles avec talons comme compromis

Des marques établies comme Dr. Martens saute actuellement sur la tendance et mise sur des modèles d’été dotés des bracelets en cuir caractéristiques. Si ce look vous semble trop audacieux ou un peu rugueux, vous n’avez pas à laisser la tendance s’échapper. Les sandales Fischer, qui se présentent sous une forme légèrement modifiée avec des talons, peuvent également provoquer des incohérences stylistiques, mais semblent beaucoup plus féminines et chics.

