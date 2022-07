San Diego Comic-Con 2022 : Peut-on le voir en ligne ?

CCSD 2022

La plus grande convention internationale au monde, San Diego Comic-Con, démarre ce jeudi avec de grandes annonces pour les fans de la culture pop. Comment suivre l’événement ?

© GettySan Diego Comic-Con 2022 : Peut-on le voir en ligne ?

Après deux ans d’éditions virtuelles, principalement dues à la pandémie de Coronavirus, le San Diego Comic-Con International 2022 Il se déroulera en personne pour des milliers de personnes qui apprécieront les panels des entreprises les plus importantes de l’industrie hollywoodienne. C’est une convention plus qu’attendue par le public, puisque des nouvelles concernant de futurs projets seront annoncées à partir de ce jeudi 21 juillet jusqu’à dimanche. Comment le suivre en ligne ?

L’une des franchises qui génère de grandes attentes est la Univers cinématographique Marvel et, bien sûr, ils auront leur place dans la célébration de la culture populaire. La dernière chose vue il y a trois ans était la présentation de Thor : Amour et tonnerre avec son réalisateur Taika Waititi et le casting principal. Désormais, ils seront de retour dans le célèbre Hall H pour de nouvelles annonces de Black Panther 2, Les Merveilles Oui elle hulkmême si quelques surprises sont également attendues.

D’autre part, Warner Bros. C’est aussi l’une des entreprises qui auront un espace, maintenant après la fusion avec Discovery, elles auront donc plus d’espaces à visiter. L’un des plus attendus est Bandes dessinées DCdans lequel nous aurons des nouvelles de Le Flash, Black Adam et on croit que Henry Cavill il se présente peut-être pour signaler son retour en tant que Superman. De plus, il y aura aussi des nouvelles des marques Natation pour adultes, Cartoon Network, Cartoon Network Studios, HBO, HBO Max, les TNets et Warner Bros. Animation.

Cependant, ce ne sera pas tout, car il y aura plus d’entreprises qui auront leur place, qui seront visitées par les participants en personne et auront des contacts avec les personnalités de chacun des panneaux. plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Hulu TV et Paramount+, entre autres. Il ne fait aucun doute que les téléspectateurs veulent savoir tout cela et ils peuvent le faire d’une certaine manière.

+Pouvez-vous regarder San Diego Comic-Con 2022 en ligne ?

Malheureusement pour le public qui est chez eux, le San Diego Comic-Con 2022 n’a pas de diffusion officielle et il est exclusif pour les personnes présentes qui fréquentent le lieu. Au delà de ça, chacune des entreprises dévoilera son actualité à travers les réseaux sociauxen plus des médias accrédités et des personnes qui décident de partager ce qu’elles voient à ce moment-là.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂