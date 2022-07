San Diego Comic-Con 2022 : Ce sont les annonces les plus importantes qui ont été faites

Comic Con

L’événement le plus important de la culture pop a lieu dans la ville de Californie. Il y avait des nouvelles de Marvel, DC, Le Seigneur des Anneaux beaucoup plus.

© GettyC’est ainsi que Dwayne Johnson est apparu pour présenter la bande-annonce de Black Adam.

Une fois de plus, le monde des congrès est revenu à la normale grâce à une nouvelle édition de Comic Con de San Diego. Jeudi dernier était le premier jour de l’événement le plus important de la culture pop (qui durera jusqu’à ce dimanche) et de grandes nouvelles liées à des marques de la stature de merveille Oui CCainsi que des bandes-annonces pour des productions très attendues telles que Le Seigneur des Anneaux.

+Tout ce que le Comic-Con de San Diego a révélé

5 – Les morts-vivants

La franchise zombie développée par Franck Darabont est prêt à franchir une nouvelle étape. Près d’atteindre la fin de sa série mère et en laissant de côté les problèmes qui ont été générés avec le départ de Melissa McBride du spin-off de Carol et Darylla série de AMC a révélé un retour tant attendu pour une mini-série de six épisodes. andrew lincoln sera à nouveau Rick Grimes dans une production dans laquelle il jouera aux côtés dania gurira Concentré sur Rick et Michonne.

4 – Keanu Reeves

L’acteur qui, dans la quarantaine, a failli casser Internet est de retour. Durant Comic Con de San Diego de nouveaux projets ont été dévoilés cette année. Tout d’abord, avec l’avancée du quatrième film de John Wick, qui a été projeté comme une surprise et que vous pouvez voir ci-dessous ces lignes. Mais, en plus, il a été confirmé que le roman graphique créé par Keanu Reeves, BRZRKRvous en aurez deux adaptés par Netflix à la fois comme anime, comme dans un film action en direct. L’histoire est centrée sur un demi-dieu guerrier affrontant ses rivaux à travers le temps.

3 – Le Seigneur des Anneaux

L’une des grandes sorties de l’année sera la première série de Le Seigneur des Anneaux qui viendra à Amazon Prime Vidéo le 2 septembre prochain. Après la publication de quelques images officielles, nous avons enfin pu voir sauron en action. L’histoire se déroulera au Second Age, où nous verrons comment les anneaux sont apparus et comment la montée de sauron au pouvoir. Vous pouvez voir la nouvelle bande-annonce sous ces lignes.

2-CC

Dans le cas de l’étude derrière le snyderversele défi est de voir comment ils vont continuer à construire cet univers avec la sortie de Zack Snyder et voir s’ils diront quelque chose sur la situation de Ezra Miller Oui Éclat. Dans Comic Con de San Diegol’accent était mis sur les deux prochaines grandes versions, Adam noir Oui Shazam : Fureur des dieuxqui a présenté des avancées et nous vous les laissons sous ces lignes.

1- Merveille

panneau merveille C’était l’un des plus attendus Comic Con de San Diego au point de se séparer en deux. Ce fut d’abord le tour des séries animées, où les dates de sortie de productions telles que je suis Groot (10 août), la deuxième saison de « Et qu’est-ce qui se passerait si…? » (début 2023), l’arrivée de X Hommes 97 (au second semestre 2023) et les débuts Spider-Man : première année (en 2024). Le spin-off de Marvel Zombiesla première série de l’étude à réaliser avec une cotation pour les adultes.

(Nouvelles en développement)

