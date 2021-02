Samurai Warriors 5 passe sur PS4 cet été, a une nouvelle histoire, un nouveau style artistique

Samurai Warriors 5 vient d’être annoncé, et ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions. Koei Tecmo cherche à rafraîchir la franchise hack and slash, la décrivant comme une « ré-imaginer ». Malgré un «5» à la fin de son nom, ce nouvel opus est techniquement une préquelle. Il suit les piliers de la série Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi dans leurs jeunes années, et il présente un nouveau style artistique coloré.

Un Samurai Warriors 5 devrait être lancé cet été. Un livestream aura lieu plus tard ce mois-ci, le 25 février, qui promet plus d’informations sur le jeu, ainsi qu’une date de sortie finalisée.

