Samurai Warriors 5 Gameplay montre plus de 20 minutes d’action presque inédite

Samurai Warriors 5 n’est pas sorti avant la fin du mois de juillet, mais on a déjà l’impression d’en savoir beaucoup sur le nouveau titre d’action de Koei Tecmo. La semaine dernière, les 27 personnages jouables ont été confirmés, et maintenant, nous avons plus de 20 minutes de gameplay brut à examiner.

La vidéo ci-dessus provient de Dengeki Online, tandis que le clip plus court ci-dessous est de Famitsu. Comme vous vous en doutez d’un jeu Warriors, nous assistons à de nombreux combats. En termes de structure et de flux de jeu, tout ressemble beaucoup à Samurai Warriors 4, même si nous dirions que le nouveau style artistique lui donne une identité visuelle beaucoup plus raffinée.

Dans l’ensemble, cela semble prometteur. Le nouveau système de compétences, qui vous permet de personnaliser votre style de combat avec des attaques et des capacités spéciales, semble être une bonne idée et semble ajouter une variété bienvenue au piratage et au slash. Nous avons hâte de voir comment cela se joue nous-mêmes.

Êtes-vous prêt pour Samurai Warriors 5? N’arrêtez jamais de trancher dans la section commentaires ci-dessous.