Samurai Warriors 5 a 27 personnages jouables, date de sortie de juillet confirmée

Koei Tecmo a publié beaucoup plus d’informations sur Samurai Warriors 5 – le prequel de hack and slash qui a été annoncé la semaine dernière. Pour commencer, il a une date de sortie confirmée: le 27 juillet 2021. Il a également une nouvelle bande-annonce de gameplay spécifique à la PS4, que vous pouvez regarder ci-dessus. Cela montre beaucoup de choses et il est clair que le nouveau style artistique est mis en avant comme un argument de vente clé. Pour être juste, ça a l’air bien.

De plus, le site officiel de Samurai Warriors 5 a été ouvert. Il contient des détails sur un certain nombre de personnages jouables, dont la plupart proviennent de précédents titres de Samurai Warriors. Cependant, comme Samurai Warriors 5 se déroule avant les événements des autres jeux, tous nos héros japonais féodaux sont dans leurs jeunes années. Les goûts de Nobunaga Oda, Mitsuhide Akechi, Hideyoshi Hashiba et Katsuie Shibata sont tous de jeunes hommes qui tentent toujours de trouver leur place dans le monde. Même le futur unificateur du Japon, Ieyasu Tokugawa, n’est qu’un gamin dans Samurai Warriors 5. C’est un angle intéressant.

Dans tous les cas, le jeu terminé comportera 27 personnages jouables au total. Neuf ont été révélés à ce jour – dont certains sont complètement nouveaux dans la série.

