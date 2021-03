Samurai Redemption nous donne la chair de poule

Action RPG et démons sauvages, tels sont les ingrédients que nous laisse cette bande-annonce de Ronin: Samurai Redemption.

Avec ça Bande-annonce de Ronin: Samurai Redemption nous avons voyagé au Japon en 1426. Certains l’appellent Death, ou Grim Reaper. Dans son pays, il est connu sous le nom de Shinigami. Cet esprit maléfique est apparu du jour au lendemain à Hokkaido, transformant l’île en une version tordue et sombre de la réalité.

Le monde des esprits s’est introduit dans le nôtre et les démons apportent la mort et la souffrance aux peuples de la région. Trois samouraïs disgraciés refusent de périr, et se sont transformés en Ronin, ils cherchent la rédemption en faisant face à cette menace. C’est la prémisse avec laquelle la bande-annonce nous accompagne.

Développé par G-Devs, qui travaille également sur un récent jeu de gestion et de stratégie mettant en vedette des orcs, Ronin Samurai se présente au monde comme un RPG d’action sombre. Un jeu dans lequel nous jouerons un guerrier samouraï en quête de vengeance, face à des démons redoutables du Japon féodal.

Allez, une aventure qui ne manquera pas d’attirer l’attention des fans de Nioh, et ses développeurs parlent d’offrir un système de combat dynamique avec de nombreux mouvements et des capacités spéciales.

Grâce à Ki, les ronin pourront utiliser des pouvoirs spéciaux, « souvent magiques », disent leurs créateurs, pour élargir leurs options de combat.

Por supuesto, el objetivo no es otro que hacer frente a una multitud de criaturas horrendas que se interponen en nuestro camino, desde guerreros Oni que mantienen una forma medianamente humana, hasta demonios deformes, criaturas gigantescas y monstruos caníbales, todos ellos requiriendo de estrategias propias pour lutter.

Le but ultime n’est autre que d’atteindre la forteresse du Shinigami et de le vaincre. «Mais … comment quelqu’un peut-il vaincre la mort?«, Se demandent-ils dans leur étude. Au-delà des luttes, G-Devs promet de livrer une aventure immersive, narrative et pleine d’action.

Le seul point négatif de cette annonce est que sa date de sortie est encore inconnue.