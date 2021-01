Samuel Little, le tueur en série le plus prolifique de l’histoire du FBI, mort à 80 ans

Little purgeait trois peines consécutives à perpétuité sans libération conditionnelle

Les tueurs en série ont souvent quelques corps à leur actif. Ensuite, il y a Samuel Little. Peu de choses ont été qualifiées de tueur en série le plus prolifique de l’histoire américaine par le FBI. Il a opéré pendant des décennies, massacrant des innocents Little est décédé hier (30 décembre) à l’âge de 80 ans. La mort de Little a été signalée pour la première fois par une source d’application de la loi et a ensuite été vérifiée par le département californien des services correctionnels et de la réadaptation dans un communiqué de presse. « Une cause officielle de décès sera déterminée par le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles », lit-on dans le rapport. Little purgeait trois peines consécutives à perpétuité sans libération conditionnelle à Los Angeles pour avoir étranglé trois femmes dans les années 80. Les preuves ADN l’ont attrapé, mais ce n’est qu’en 2014 qu’il a été condamné. Il a ensuite avoué 93 meurtres, dont plus de la moitié ont été confirmés par le FBI. Cela placerait son nombre de corps à plus que Ted Bundy et Jeffrey Dahmer réunis. On pensait que beaucoup de ses victimes étaient des surdoses au début, et certaines des dernières n’ont jamais été retrouvées. Il s’attaquait souvent à des femmes qu’il pensait vulnérables, telles que les travailleuses du sexe, qui ne feraient pas l’objet d’une enquête policière aussi approfondie.

