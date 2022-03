Samuel L. Jackson taquine la survie de son personnage de Jurassic Park

Peut-être que Samuel L. Jackson pourrait être la prochaine star héritée de l’original parc jurassique revenir dans un nouveau Monde jurassique film. Dans le premier film de la franchise, sorti en salles en 1993, Jackson jouait le rôle de Ray Arnold, l’ingénieur en chef travaillant sur l’île. Le personnage est surtout connu pour avoir prononcé la phrase souvent citée, « Accrochez-vous à vos mégots ».

Malheureusement, les choses ne se passent pas très bien pour Ray. 29 ans ALERTE SPOIL: Ray est apparemment tué hors écran par un vélociraptor. Sa mort est évoquée quand Ellie (Laura Dern) découvre son bras coupé dans un hangar de maintenance. Rien n’indique que Ray ait survécu à cet incident, mais cela n’a pas empêché Jackson de le croire de toute façon.

Ray Arnold est venu alors que Jackson était invité sur le Heureux Triste Confus Podcast. L’acteur a d’abord été interrogé sur la possibilité que Mace Windu, un autre personnage apparemment tué dans un film précédent, revienne au Guerres des étoiles univers. Jackson a déclaré qu’il pensait non seulement que Mace pourrait revenir, mais aussi que Ray avait réussi à survivre à cette attaque de rapace et qu’il s’était adapté avec succès à une nouvelle vie en tant que maître des dinosaures, toujours quelque part sur cette île.

« C’est la même chose que je pense au mec de Jurassic Park. Il est quelque part à cheval sur des vélociraptors avec un bras. Il est juste sur cette île à cheval sur des rapaces. »

Dominion du monde jurassique ramènera plusieurs étoiles de parc jurassique, comme Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. La franchise aura inévitablement un autre film, et même s’il peut être difficile de surpasser le retour de ce trio bien-aimé, voir un Samuel L. Jackson à un bras monter sur la scène sur le dos d’un rapace pourrait bien le faire.

C’est amusant de croire que Ray Arnold vit parmi les dinosaures, mais malheureusement, il semble très peu probable que le personnage revienne dans un Monde jurassique film. Samuel L. Jackson ne veut pas que les fans perdent tout espoir que Mace Windu revienne à Guerres des étoiles, toutefois. Jackson a été constant au fil des ans en taquinant le retour du personnage dans un nouveau Guerres des étoiles projet, et dit qu’il a activement fait campagne pour revenir dans un Guerres des étoiles séries sur Disney+.

« Absolument [hold out hope for Windu’s return] », a déclaré Jackson sur le podcast. « Il y a une énorme histoire de gens avec une main qui reviennent dans Guerres des étoiles… La seule personne à qui j’ai jamais dit ça, à propos de revenir, c’était Bryce Dallas Howard, parce que je viens de faire un film avec elle et elle réalise des épisodes de Le Mandalorien. Donc, ‘Tu penses que tu pourrais être capable de brancher un frère? Tu m’aimes bien, n’est-ce pas ? Et elle est comme, ‘Je t’aime! Tu es incroyable!’ Alors, ‘Remettez-moi là-dedans. Mettez-moi dedans, coach, je suis prêt ! J’apprendrai à manier le sabre laser de la main gauche, allez, accroche-moi. »

Il reste à voir si une apparition de Mace Windu se produira à l’avenir, mais étant donné l’engagement de Jackson à en faire une réalité, couplé à Disney + ramenant d’autres Guerres des étoiles personnages du passé dans de nouvelles émissions, cela pourrait très bien arriver un jour.





