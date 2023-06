Samuel L. Jackson s’inquiète depuis longtemps de l’IA

Mobistoxx Meuble TV LEINA 2 tiroirs noir/chêne jackson

La collection LEINA est moderne et tendance et se distingue immédiatement par son look léger. La collection s'inspire de la tendance populaire Japandi qui allie design japonais et scandinave. Tout cela se remarque dans l'utilisation subtile de lignes épurées et de tons neutres accentués par les pieds noirs et les poignées en métal. Son aspect pratique est également frappant! Le meuble TV LEINA contient différentes étagères et tiroirs pour que vous disposiez de suffisamment d'espace pour CD, DVD ou lecteurs multimédias. Le mobilier est fini en panneaux de particules et bords ABS et comprend également des amortisseurs. Super pratique, non ? N'hésitez plus, choisissez la collection LEINA et créez un intérieur stylé et épuré!