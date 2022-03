Samuel L. Jackson riposte aux cinéastes qui critiquent les films Marvel

Ne dites pas à Samuel L. Jackson que les films Marvel ne sont pas du cinéma. Ces dernières années, les films de super-héros ont été critiqués par des cinéastes comme Martin Scorsese, Ridley Scott et Roland Emmerich, qui avaient tous des choses négatives à dire sur le genre et son impact sur Hollywood. La situation s’est produite alors que Jackson était l’invité de La vueet l’acteur a balayé leurs critiques en suggérant que les réalisateurs critiquant les films de super-héros sont en réalité tout simplement contrariés que leurs propres films ne fonctionnent pas aussi bien.

« Les films sont des films. Ce sont les films que j’allais voir quand j’étais enfant. Et le talent artistique de faire un film est quelque chose qui a été un mystère pendant si longtemps. Faire des films n’est plus un mystère. Les enfants savent comment le faire sur leur téléphone. Alors c’est facile pour [filmmakers] de le rejeter, uniquement parce que les gens ne vont pas voir leur film.

Jackson a poursuivi en expliquant à quel point la fascination de la société moderne pour les films de super-héros n’a rien de nouveau, c’est juste que le genre particulier qui est le plus populaire à un moment donné a changé au fil des ans. L’acteur se souvient de la façon dont les films occidentaux ont occupé cette place dans son enfance, et bien que les adaptations de bandes dessinées soient depuis devenues le dernier engouement à Hollywood, les cinéphiles sortent pour voir ces films pour les mêmes raisons.

« C’est comme si nous avions été abrutis, mais ça a toujours été le cas. Quand on était plus jeune, les gens allaient voir des films de cow-boys, et ils allaient voir des films de super-héros d’un autre acabit, ils avaient des super-héros à la télévision. Lorsque vous racontez une histoire sérieuse, oui, vous trouvez un public de niche – la même chose se produit toujours. Les gens vont au cinéma pour se sentir mieux et sortir de leur quotidien… Les gens vont dans la grande chambre noire pour s’amuser. C’est un bon moment partagé. Vous riez ensemble et criez ensemble. Je fais toujours des films que j’aurais été voir quand j’étais enfant.