Samuel L. Jackson révèle un spoiler potentiel pour le grand rebondissement de Secret Invasion

Samuel L. Jackson, connu pour son interprétation de Nick Fury dans l’univers cinématographique Marvel, a récemment fait allusion à une tournure intrigante dans le prochain Invasion secrète Émission de télévision. Dans l’émission, Fury est convoqué sur Terre par ses anciens associés, Maria Hill et Talos, pour affronter un soulèvement parmi les Skrulls, une race extraterrestre métamorphosée. Dirigés par la figure radicale Gravik, interprétée par Kingsley Ben-Adir, ces Skrulls expriment une profonde déception envers Fury et Captain Marvel pour leur incapacité à tenir une promesse liée à la recherche d’un nouveau foyer pour leur espèce. Déterminé à protéger la Terre d’une éventuelle infiltration, Fury se lance dans une mission pour découvrir les intentions secrètes des Skrulls et contrecarrer leurs tentatives de prendre des positions de pouvoir.

Dans une interview avec Le journaliste hollywoodien, Samuel L. Jackson a donné un aperçu de la direction du spectacle. Il a suggéré que le scénario pourrait ne pas tourner autour d’une invasion conventionnelle, mais plutôt se concentrer sur le désir des Skrulls de trouver l’acceptation et d’établir une existence paisible sur Terre, un peu comme des individus à la recherche d’une vie meilleure ou d’un nouveau chez-soi. Les commentaires de Jackson font allusion à une exploration plus approfondie des motivations des Skrulls et de leur quête d’appartenance, présentant potentiellement une représentation plus complexe et empathique de ces extraterrestres métamorphosés.

« Ils n’essaient pas de nous tuer. Ils veulent juste vivre comme tout le monde, tu sais? C’est un peu comme le problème que nous avons en ce moment, les gens viennent juste pour essayer de trouver un meilleur endroit ou une meilleure vie pour eux-mêmes. Comme ces gens, les Skrulls sont ici, mais ils ne veulent pas être des envahisseurs secrets. Ils veulent vivre dans leur propre peau… alors, acceptation. »

La note des tomates pourries de Secret Invasion est insuffisante par rapport aux autres séries MCU

Studios Marvel

Invasion secrète a généré des critiques mitigées, obtenant une note de 66% sur Rotten Tomatoes. Bien que le score puisse sembler inférieur à celui des émissions MCU précédentes comme WandaVision, Loki, et Mme Marvel, il est important de noter que cette note est basée sur les opinions des critiques formées après avoir regardé les deux premiers épisodes de la saison de six épisodes. Par conséquent, il est possible que les derniers épisodes captivent encore les téléspectateurs et modifient potentiellement la perception globale de la série.

La vision du réalisateur Ali Selim pour Invasion secrète s’inspire de divers genres. Selim a mélangé l’espionnage noir avec les westerns du tireur solitaire. Les influences de films comme Le troisième homme et Les chercheurs sont évidents, alors que la série navigue avec son protagoniste, Nick Fury, à travers un voyage qui passe d’un cadre noir classique à un récit d’inspiration occidentale. « Nous avons beaucoup parlé d’espionnage noir classique, comme The Third Man. Au fur et à mesure que Nick le traverse, il sort d’un noir et entre dans un western. Il devient le seul bandit armé marchant dans la rue principale à la recherche de méchants à vaincre. Nous passons de The Third Man à John Wayne dans The Searchers, et Sam marche sans effort de l’un à l’autre.

En plus des personnages Marvel établis, Invasion secrète introduit de nouveaux ajouts au MCU. Emilia Clarke dépeint G’iah, la fille de Talos, qui subit un processus de radicalisation conduit par Gravik, posant un défi important à sa loyauté. De plus, Olivia Colman rejoint le casting en tant que Sonya Falsworth, un agent M16 de haut rang avec une histoire liée à Nick Fury et un lien potentiel avec James Montgomery Falsworth, membre des Howling Commandos de Captain America : le premier vengeur. Invasion secrète fera ses débuts sur Disney+ le 21 juin.