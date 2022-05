Samuel L. Jackson rejoint Chris Pratt dans le film d’animation de Garfield

Chris Pratt sera rejoint par un autre grand nom dans le prochain Garfield redémarrer. Dans le film d’animation, en préparation chez Alcon Entertainment, Pratt donne la voix du félin titulaire qui déteste le lundi et qui aime les lasagnes. Par date limite, il a maintenant été rapporté que Samuel L. Jackson venait également de monter à bord du casting, retrouvant son collègue ancien de Marvel Cinematic Universe. Il exprimera le père de Garfield, Vic, un nouveau personnage qui ne figure pas dans la bande dessinée originale.

Mark Dindal (Petit poulet) réalise le long métrage sur un scénario de David Reynolds (Le monde de nemo). Le film est basé sur la bande dessinée originale de Jim Davis qui a déjà inspiré plusieurs séries animées et longs métrages. Jean Cohen (Un moi méprisable) produit avec Steven P. Wegner, les co-fondateurs d’Alcon Broderick Johnson et Andrew Kosove, le PDG de Dneg Namit Malhotra, le président de DNEG Tom Jacomb. Davis est producteur exécutif avec Bridget McMeel et Craig Sost d’Amuse.

Jackson et Pratt ont tous deux passé plusieurs années dans le MCU, respectueusement en tant que Nick Fury et Star-Lord. Jackson reprendra également son rôle de Nick Fury pour la prochaine série Disney + Invasion secrète. Il devrait également apparaître dans des films Marvel comme Ant-Man and The Wasp: Quantumania et Les Merveilles. Jackson a également un rôle de voix dans le prochain film d’animation Paws of Fury: The Legend of Hank et apparaîtra dans le prochain film de Matthew Vaughn Argyle. Les fans apprécient Jackson pour de très nombreux rôles qu’il a joués au fil des ans, avec ses travaux les plus récents, notamment Spirale : extraite du livre de Saw, Garde du corps de la femme du tueur à gageset Le Protégé.

Garfield revient au cinéma

Garfield a été initialement publié sous forme de bande dessinée par Jim Davis en 1976. Le dessin animé suit un chat orange avec son propriétaire humain, Jon Arbuckle, et le chien de la famille, Odie. Tout au long des diverses représentations et adaptations, Garfield est généralement cynique, paresseux et obsédé par la nourriture. Devenir une franchise à succès massif, Garfield marchandises rapportent jusqu’à 1 milliard de dollars par an.

Garfield a été vu sur grand écran ces dernières années. 2004 Garfield : le film En vedette chasseurs de fantômes la star Bill Murray dans le rôle du célèbre félin, et il a repris le rôle pour la suite de 2006 Garfield : l’histoire de deux chatons. Les films ne se sont pas très bien comportés avec les critiques, et Murray a continué à plaisanter sur le fait que Garfield était son plus grand regret avec ses camées dans le Zombieland films. Quoi qu’il en soit, les deux films ont été des succès au box-office, montrant que Garfield peut toujours attirer beaucoup d’argent.

Bien sûr, Garfield est passé plusieurs fois sur le petit écran au cours des dernières décennies. Il était dans une série d’émissions spéciales télévisées aux heures de grande écoute dans les années 1980 et au début des années 90, remportant quatre Emmy Awards pendant cette période. Le succès des spéciaux a aussi engendré Garfield et ses amis qui s’est déroulé de 1988 à 1994. D’autres émissions animées ont été développées depuis et il a été rapporté qu’il existe également une nouvelle série animée en cours de développement chez Nickelodeon.

Le Garfield Le film avec Chris Pratt et Samuel L. Jackson devrait sortir le 22 novembre 2023.