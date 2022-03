Samuel L. Jackson reçoit un Oscar d’honneur des mains de Denzel Washington

Samuel L. Jackson vient de recevoir son tout premier Oscar. Aux Governors Awards, la branche honorifique des Academy Awards, Denzel Washington a semblé présenter un prix pour l’ensemble de ses réalisations à Jackson, un ami de longue date et une autre star d’Hollywood. Les images de Jackson recevant l’Oscar honorifique sont devenues virales, car l’acteur est tout aussi ravi du prix que Washington est de le lui donner.

D’autres prix pour l’ensemble de ses réalisations ont été décernés, dont un à Elaine May par Bill Murray et un autre à Liv Ullman par John Lithgow. Les prix sont destinés à honorer « une distinction extraordinaire dans l’œuvre de toute une vie, des contributions exceptionnelles à l’état des arts et des sciences cinématographiques, ou pour un service exceptionnel à l’Académie ». Danny Glover était également présent où il a reçu le prix humanitaire Jean Hersholt, décerné à « une personne dans les arts et les sciences du cinéma dont les efforts humanitaires ont fait honneur à l’industrie ».

FILM VIDÉO DU JOUR

Samuel L. Jackson apparaît sur grand écran depuis des décennies, faisant irruption sur la scène en 1972 Ensemble pendant des jours. Il s’est depuis imposé comme une vedette à Hollywood avec une variété de rôles bien connus et populaires au cours de sa carrière. De ses collaborations avec Quentin Tarantino à son passage dans le Guerres des étoiles univers et le MCU, Jackson mérite clairement plus que ce prix prestigieux.

De nombreux fans de Samuel L. Jackson pensent qu’il aurait dû gagner un Oscar il y a des décennies





Films Miramax

Curieusement, Jackson n’a jamais remporté d’Oscar dans le passé, ce qui fait de ce prix pour l’ensemble de sa carrière son tout premier Oscar. Il n’a été nominé qu’une seule fois, dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle pour le rôle de Jules Winnfield dans Quentin Tarantino. Pulp Fiction. Martin Landau a remporté l’Oscar cette année-là pour son rôle dans Ed Wood.

Récemment, Jackson a abordé sa nomination aux Oscars pour Pulp Fiction. Il suggère qu’il aurait dû remporter le prix cette année-là, mais note que ce qui compte vraiment, c’est le nombre de billets vendus par un film. Collectivement, les films de Jackson ont rapporté des milliards de dollars, il est donc indéniable que l’acteur a plus que prouvé sa valeur.

«Je suppose que les Noirs gagnent généralement pour avoir fait des conneries méprisables à l’écran. Comme Denzel [Washington] pour avoir été un horrible flic Jour d’entrainement. Toutes les bonnes choses qu’il a faites dans des rôles édifiants comme « Malcolm X » ? Non – nous le donnerons à cet enfoiré … Alors peut-être que j’aurais dû en gagner un », a déclaré Jackson au Times. « Mais les Oscars ne déplacent pas la virgule sur votre chèque – il s’agit d’obtenir des a ** es dans les sièges et j’ai fait un bon travail de le faire.





Il a ajouté: « Tous les films sont valables. Certains vont au cinéma pour être émus. Certains aiment les super-héros. Si quelqu’un a plus de mégots sur les sièges, cela signifie simplement que votre public n’est pas aussi large. Il y a des gens qui ont eu des carrières réussies mais personne peut réciter une ligne de leurs parties. Je suis le gars qui dit que c’est sur un t-shirt … Ils devraient avoir un Oscar pour le film le plus populaire, car c’est de cela qu’il s’agit.





Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie présentera de nouveaux héros MCU

Lire la suite





A propos de l’auteur