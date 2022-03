Samuel L Jackson réagit à Jonah Hill battant son record de serment de film

Samuel L. Jackson est le maître du ‘motherf * cker’, mais il n’est pas l’acteur le plus juron du secteur : cet honneur revient à Jonah Hill.

Certaines des lignes les plus emblématiques de Jackson sont renforcées par des jurons : « Dites « quoi » encore ! Je te défie! Je te défie deux fois, enfoiré de Pulp Fiction; et ‘Je l’ai eu avec ces putains de serpents, sur ce putain d’avion’ de Serpents dans un avion, pour n’en citer que deux. Il a même raconté un livre pour enfants plein de jurons, intitulé Va te faire foutre pour dormir.

Personne ne lâche une bombe F comme lui, et pendant longtemps, il a détenu le record du plus grand nombre de jurons prononcés à l’écran. Cependant, grâce à ses efforts de bouche bée tout au long des années 2010, Hill a pris la première place – et Jackson n’est même pas à la deuxième place.