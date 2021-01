Samuel L.Jackson porte un masque «  Avengers  » tout en recevant le vaccin

Samuel L. Jackson ont reçu la première dose du vaccin contre Covid-19, auquel il est allé en utilisant un masque à thème de la «Avengers».

Révéler l’actualité sur votre compte Instagram, Jackson Il a dit qu’il était sur le point d’être vacciné et a encouragé les autres à faire de même.

L’acteur a posté un selfie en conduisant sa voiture avec un masque sur le thème de la «Avengers», encourager ses fans à faire confiance aux vaccins.

Jackson a rejoint une liste de célébrités qui ont reçu la première dose du vaccin contre covid-19 au cours des dernières semaines à travers le monde.







La semaine dernière, Arnold Schwarzenegger a publié la nouvelle qu’il avait été vacciné dans le Stade Dodger dans la ville de Les anges.