Samuel L. Jackson obtient enfin un Oscar après près de 50 ans

Après plus de 40 ans dans l’industrie et avec des titres incroyables à son actif, Samuel L. Jackson met enfin la main sur un Oscar et je pense que je parle pour nous tous quand je dis qu’il s’agit de mère putain de temps.

Jackson, 72 ans, recevra un Oscar d’honneur lors de la 12e édition des Governors Awards le 15 janvier 2022, aux côtés de la comédienne et actrice Elaine May et de l’actrice norvégienne Liv Ullmann, tandis que l’acteur Danny Glover recevra le Jean Hersholt Humanitarian Award, selon le Los Angeles Times rapports.

Crédit : PA

Le président de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, David Rubin, a déclaré dans un communiqué: « Nous sommes ravis de présenter les Governors Awards de cette année à quatre lauréats qui ont eu un impact profond sur le cinéma et la société.

« Sam Jackson est une icône culturelle dont le travail dynamique a résonné à travers les genres, les générations et les publics du monde entier, tandis que l’approche audacieuse et sans compromis d’Elaine May en matière de réalisation de films, en tant qu’écrivain, réalisatrice et actrice, résonne plus fort que jamais auprès des cinéphiles.

« La bravoure et la transparence émotionnelle de Liv Ullmann ont offert au public des représentations à l’écran profondément touchantes et le plaidoyer de Danny Glover pendant des décennies pour la justice et les droits de l’homme

reflète son dévouement à reconnaître notre humanité commune à l’écran et en dehors. »

Jackson est l’acteur le plus rentable de tous les temps – si vous excluez les camées – et a joué dans plus de 150 films.

Jackson a été nominé pour l’Oscar du meilleur acteur de soutien en 1995 pour ce rôle dans Pulp Fiction, mais a perdu contre Martin Landau en Ed Bois.

Crédit : PA

Comme vous pouvez probablement l’imaginer, les fans de l’acteur ont été ravis de la nouvelle, en publiant sur Twitter : « Ça ne pouvait pas être plus mérité !

« Aurait dû recevoir un Oscar uniquement pour son utilisation habile du mot Mother fucker… et je suis sérieux. Félicitations! »

Un autre a écrit : « Depuis longtemps ! Félicitations à l’acteur qui peut me faire regarder n’importe quel film dans lequel il est ! Un temps pour tuer, Pulp Fiction, et Django Unchained À mon avis.

« ET – Des serpents dans un avion est TRÈS sous-estimé ! »