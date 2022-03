Samuel L. Jackson laisse échapper que Martin Freeman fait revenir le MCU dans Secret Invasion

Invasion secrète a révélé peu de choses sur son intrigue malgré la fuite d’un certain nombre de photos et de vidéos du plateau, mais il semble que Samuel L. Jackson ait été heureux de partager une connaissance du casting qui est restée jusqu’à présent incertaine. Selon Invasion secrèteEn tête, Martin Freeman reviendra au MCU dans la nouvelle série Marvel en tant qu’agent de la CIA Everett Ross qui liera directement la série à Panthère noire : Wakanda pour toujoursqui mettra également en vedette Freeman dans le rôle.

Invasion secrète tourne depuis plus d’un mois maintenant, et même si l’on savait qu’avec Jackson, les rapatriés incluraient Ben Mendelsohn dans le rôle de Skrull Talos et Cobie Smulders dans le rôle de Maria Hill, mais maintenant Jackson a confirmé qu’avec les nouveaux arrivants de la franchise Christopher McDonalf, Olivia Colman et Emilia Clarke, Martin Freeman me fera sa première apparition depuis 2018 Panthère noire.

Alors qu’il parlait à New York dans une conférence intitulée « Samuel L. Jackson en conversation avec Josh Horowitz », l’acteur écoutait Horowitz citer les noms des acteurs qui apparaîtront avec lui dans la nouvelle série, quand il a coupé pour ajouter Le nom de Freeman sur la liste. Si Jackson ignorait que c’était la première fois que Martin Freeman s’impliquait dans Invasion secrète a été mentionné n’est pas clair, mais s’il voulait laisser le chat sortir du sac ou non, ce n’est qu’un autre petit morceau du puzzle qui peut maintenant être ajouté au très peu de choses que l’on sait sur la série.

Secret Invasion pourrait sortir dès cette année, mais pour le moment, Marvel reste silencieux







Au début de l’année, une mise à jour du site japonais de Marvel semblait suggérer que Invasion secrète arriverait sur Disney + à l’automne, mais étant donné qu’il a maintenant été pratiquement confirmé que Elle-Hulk arrivera à la fin de l’été, il semble peu probable qu’une émission de suivi tombe presque immédiatement après. En plus de cela, la série est toujours en tournage, et ce serait un revirement très rapide pour que toute la série soit terminée d’ici là. Il est plus probable que Invasion secrète arrivera désormais au début de 2023, ce qui le mettrait après la sortie de Panthère noire : Wakanda pour toujours en novembre de cette année.





Avec Freeman maintenant confirmé pour apparaître dans les deux projets, le moment des sorties pourrait être crucial pour garder le récit en ordre. Pendant la pandémie de Covid, Marvel a réussi à garder le calendrier prévu en grande partie sous contrôle, malgré la première de certaines de leurs séries Disney + avant de pouvoir à nouveau sortir des films dans les cinémas après la fermeture de 2020. Martin Freeman n’est pas le personnage le plus important du MCU, mais il est juste de dire qu’à un moment donné, tout le monde joue son rôle, et il pourrait y avoir des moments dans la série qui seront liés à son personnage. Panthère noire rôle de suite et vice-versa. Quels sont ces liens, c’est quelque chose que nous attendons encore de découvrir, à moins bien sûr qu’il y ait autre chose que Samuel L. Jackson aimerait retirer de sa poitrine.





