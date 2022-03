Samuel L. Jackson estime qu’il aurait dû gagner un Oscar pour son rôle dans Pulp Fiction

#OscarsFanFavorite c’est vraiment bouleversant qu’un film aussi satisfaisant émotionnellement que Spider-Man: No Way Home n’ait pas été nominé pour l’image. Cela ressemble à un parti pris dans l’air de l’académie de snober les énormes films de studio. Spider-Man: No Way Home est mon choix. #Tirages au sort

–Aaron Jones (@ Jones22482) 20 février 2022