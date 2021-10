Samuel L. Jackson est de retour à l’attaque alors que le tournage de Secret Invasion commence

Samuel L. Jackson est de retour au travail sur le tournage de Invasion secrète. Une série à venir de Marvel Studios en développement pour Disney +, le spectacle ramène Jackson pour jouer à nouveau Nick Fury, l’un des personnages les plus populaires et les plus importants de l’univers cinématographique Marvel. Avec un post sur Instagram, Jackson révèle qu’il porte un T-shirt Nick Fury tout en révélant qu’il est maintenant « de retour à l’attaque » sur Invasion secrète. Vous pouvez voir le post ci-dessous.

« Il est temps de reprendre le rythme. Heureux d’être de retour à l’attaque ! » Samuel L. Jackson écrit dans la légende. Il utilise également les hashtags #secretinvasion, #f–kthatsnap et #backwithafory.

Kyle Bradstreet développe Invasion secrète pour Disney+, et la série est basée sur la bande dessinée Marvel du même nom de Brian Michael Bendis et Leinil Francis Yu. Avec Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, la série mettra en vedette Ben Mendelsohn dans le rôle de Talos alors que les Skrulls métamorphes infiltrent la planète. Kingsley Ben-Adir jouera un méchant principal tandis que le casting comprend également Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott et Christopher McDonald dans des rôles mystérieux.

« Je suis sûr que nous pouvons dire que ça s’appelle Invasion secrète, mais j’ai déjà peur », Clarke, qui est surtout connue pour son rôle de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, dit de Invasion secrète, par Le spectacle de ce soir. « Les premières personnes à qui j’ai parlé de Marvel étaient leur équipe de sécurité et je suis convaincu qu’il y a un homme devant ma maison – il y a une voiture garée là-bas depuis longtemps – et je jure devant Dieu, il est sous couverture. »

Parce qu’elle craint de laisser tomber des spoilers, Clarke ne dit pas qui elle jouera dans la série, bien que certains fans pensent qu’elle sera la Spider-Woman du MCU. En tout cas, elle a taquiné son personnage dans une interview en podcast Happy Sad Confused en disant: « Je vis en fait dans la peur que quelque chose se passe, et je vais dire quelque chose, et ils vont se fâcher. Mais, je jouer un personnage que je suis super dans tout à ce sujet. «

Invasion secrète n’aura pas tout à fait l’ampleur des films Avengers, même si le matériel source contient beaucoup plus de personnages que dans l’adaptation de la série télévisée. S’adressant à Comicbook.com plus tôt cette année, Kevin Feige a expliqué: « Eh bien, il y avait plus de personnages dans le Invasion secrète séries de bandes dessinées qu’il n’y en avait dans Fin du jeu donc non. Ce n’est pas ça, mais c’est vraiment une vitrine pour Sam Jackson et Ben Mendelson et puiser dans les éléments de paranoïa de la série de bandes dessinées Secret Invasion qui était génial avec les rebondissements que cela a pris. Donc, c’est certainement notre objectif plus que : « Pouvons-nous entasser plus de personnages que Fin du jeu? comme publier ?' »

Invasion secrète devrait être diffusé exclusivement sur Disney + dans le courant de 2022, mais aucune date officielle n’a encore été annoncée. Faisant partie de la phase quatre du MCU, la saison comprendra six épisodes au total. C’est l’un des nombreux nouveaux spectacles Marvel en préparation chez Disney + suite au succès des titres de cette année comme WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, et Loki. Le mot du nouveau spectacle commençant la production nous vient du compte Instagram officiel de Samuel L. Jackson.

