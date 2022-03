Samuel L. Jackson détaille une scène de dîner originale et plus violente de Pulp Fiction

Cette célèbre scène de dîner dans Pulp Fiction a été initialement scénarisé pour imaginer un résultat alternatif pour le sort des deux voleurs. Au début du film, Pumpkin (Tim Roth) et Honey Bunny (Amanda Plummer) dessinent des armes à feu au milieu d’un restaurant bondé avant d’exiger de l’argent de tous les clients. Cela lance l’histoire avec une certaine excitation alors que le générique d’ouverture roule pendant que la chanson thème emblématique du film joue.

Nous découvrons plus tard ce qui se passe avec Pumpkin et Honey Bunny vers la fin de la fonctionnalité. Il est révélé qu’ils viennent de cambrioler l’endroit alors que les gangsters Vincent Vega (John Travolta) et Jules Winfield (Samuel L. Jackson) sont là pour le petit-déjeuner après une matinée particulièrement difficile. Lorsque Pumpkin tente de prendre la mallette que tient Jules, Jules parvient à prendre son arme et à prendre le dessus. Après avoir eu un cœur à cœur, Jules décide qu’il a tourné la page avec son style de vie violent et choisit de laisser les voleurs sortir librement du magasin avec tout son argent.

Parlant de la scène lors d’une récente apparition sur le podcast Happy Sad Confused, Jackson a noté comment il a été écrit pour être un peu plus violent. Comme l’explique Jackson, il y a un moment où il se voit tirer à mort sur Pumpkin et Honey Bunny une fois qu’il a pris le contrôle de la situation. La réalité revient alors, révélant que Jules n’avait fait qu’imaginer les tueries. C’est peut-être ainsi que vieux Jules aurait géré les choses, mais après avoir envisagé de suivre cette voie, Jules choisit alors de régler les choses plus pacifiquement, en revenant à ce qui se passe dans la fin théâtrale.

« Au restaurant, quand Tim Roth me demande d’ouvrir cette mallette quand je le fais, je lui tire une balle dans le visage et tire sur Honey Bunny du comptoir. Quand j’ouvre les yeux, ils sont toujours là, parce que c’est ce que j’aurais fait avant [Jules] avait fait la transition.

Tout le monde peut convenir que jouer Jules est l’une des meilleures performances de Samuel L. Jackson. Même ainsi, il n’a pas été honoré à l’époque d’un Oscar, car les fans pensent qu’il aurait dû l’être. Jackson se trouve être d’accord avec eux. L’acteur l’a dit dans une interview au Times.

« Je suppose que les Noirs gagnent généralement pour avoir fait des conneries ignobles à l’écran. Comme Denzel [Washington] pour avoir été un horrible flic Jour d’entrainement« , a suggéré Jackson. « Alors peut-être que j’aurais dû en gagner un. Mais les Oscars ne déplacent pas la virgule sur votre chèque – il s’agit d’avoir des culs dans des sièges et j’ai fait du bon travail pour le faire. »

Il a ajouté: « Tous les films sont valables. Certains vont au cinéma pour être émus. Certains aiment les super-héros. Si quelqu’un a plus de mégots sur les sièges, cela signifie simplement que votre public n’est pas aussi large. Il y a des gens qui ont eu des carrières réussies mais personne peut réciter une ligne de leurs parties. Je suis le gars qui dit que c’est sur un t-shirt … Ils devraient avoir un Oscar pour le film le plus populaire, car c’est de cela qu’il s’agit.





