Samuel L. Jackson dénonce les haineux en ligne de Brie Larson : « Les mecs d’Incel qui détestent les femmes fortes »

Mécontent du vitriol en ligne qui a été dirigé contre Brie Larson, co-vedette de Marvel Cinematic Universe Samuel L. Jackson a quelque chose à dire. Mis à part les deux acteurs apparaissant dans le MCU, qui inclut le partage de l'écran dans Capitaine Marvel, Jackson a également joué dans le premier film de réalisateur de Larson Magasin Licorne. Ils se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du film de 2017 Kong: l'île du Crâne, et à cause de cette amitié, Jackson a été la première personne que Larson a appelée quand on lui a proposé le rôle principal dans Capitaine Marvel.







« Brie est une personne plus forte que ce que les gens lui attribuent », explique Jackson dans une nouvelle interview avec Rolling Stone. « Nous avions fait Kong ensemble, ce qui n’a pas été l’expérience la plus merveilleuse pour nous deux. Nous sommes devenus de grands amis au cours de cette expérience particulière parce que nous traversions une période si difficile. »

Il a poursuivi: «Nous nous sommes liés pendant les élections pendant que nous faisions son film lorsque Donald Trump a gagné. Elle était brisée et je lui ai dit : ‘Ne les laisse pas te briser. Vous devez être fort maintenant. Puis, quand elle a eu Capitaine Marvel, elle m’a appelé et m’a dit : « Ils me veulent dans l’univers Marvel ». Devrais-je le faire?’ Et je me suis dit : ‘Oh ouais ! Faisons-le!' »

Jackson a ensuite abordé la critique des médias sociaux de Larson. Il déclare qu’elle ne laisse pas la pêche à la traîne en ligne l’atteindre, qualifiant la haine de « mecs incel » qui sont simplement frustrés par le fait que Larson reste fidèle à elle-même et à ses croyances, plutôt que d’être ce que les trolls veulent qu’elle soit. .

Comme le dit Jackson, « Elle ne laissera rien de tout cela la détruire. Ces mecs incels qui détestent les femmes fortes, ou le fait qu’elle soit une féministe qui a une opinion et l’exprime ? Tout le monde veut que les gens soient qui ils veulent qu’ils être. Elle est qui elle est, et elle est vraiment cela.

Brie Larson obtient le renfort de Samuel L. Jackson

Studios Marvel

Jackson et Larson se croiseront bientôt à nouveau dans le MCU. Larson revient en tant que Carol Danvers dans le prochain Capitaine Marvel suite Les Merveilles, et le film comprend également une apparition de M. Nick Fury. Pendant ce temps, Jackson peut également être revu dans le rôle de Nick Fury pour la toute nouvelle série MCU-set Invasion secrètequi sortira prochainement sur Disney+ le 21 juin.

Alors que Larson a obtenu son propre film et revient pour une suite, Jackson dit qu’il n’a pas vraiment insisté pour que Nick Fury se diversifie avec son propre projet solo. Dans l’interview de Rolling Stone, il admet qu’il craint que trop demander ne donne à Marvel plus d’opportunités de tuer le personnage. Cela dit, Jackson dit qu’il aime l’idée d’explorer l’histoire de Nick avec une histoire préquelle.

« Ma plus grande préoccupation avec Marvel était d’essayer de les empêcher de me tuer plus que toute autre chose », a déclaré Jackson. « J’ai toujours voulu raconter l’histoire de Nick avant qu’il n’ait ces amis super-héros – quand il vivait dans le monde de l’ombre en tant qu’espion, et comment il s’est connecté avec ces gens. Invasion secrète est pas un film de super-héros. C’est granuleux et sombre. »