Samuel L.Jackson avait une raison merveilleusement étrange de vouloir faire Spiral

À ce stade de sa carrière, Samuel L.Jackson doit avoir gagné suffisamment d’argent avec Guerres des étoiles, le MCU, et ses innombrables autres films à succès pour se retirer confortablement. Mais Jackson continue de travailler régulièrement, se présentant dans les endroits les plus inattendus, comme le récent Spirale: du livre de Saw. Le réalisateur du film, Darren Lynn Bousman, a révélé à CinemaBlend que Jackson avait une raison particulière de faire le film, et cela avait à voir avec une scène particulièrement sanglante dans laquelle son personnage est accroché au plafond comme une marionnette avec le sang. drainé de son corps par des tubes.

« Je lui ai demandé. Je dis: » Pourquoi feriez-vous ce film? Je veux dire, vous avez un million d’offres. Nous ne faisons pas votre devis. » Et il dit: « À chaque fois que je peux faire une séquence insensée que je n’ai jamais faite auparavant, comme être une marionnette et (suspendre) là-haut? » Il a dit: «Je vais le faire». Et donc, il était absolument jeu. Mais je vais vous dire une chose, et c’est un conseil pour tous les cinéastes qui voudront peut-être travailler avec le grand M. Samuel L. Jackson. Connaissez votre merde. Ne le mettez pas là-haut et disons: «Voyons ça.» … Tu vas là-haut avec tes story-boards, ta liste de plans… Il était totalement cool, mais ce n’est pas du genre à souffrir les imbéciles à la légère. «

Spirale: du livre de Saw se déroule dans le Vu franchise mais n’est pas directement liée à cette série. Au lieu, Spirale présente un nouveau tueur en série qui imite le MO du Jigsaw Killer en concevant un système élaboré de pièges qui peuvent tuer leurs victimes s’ils font le mauvais choix.

Samuel L. Jackson incarne Marcus Banks, le père du personnage principal du film Zeke, un détective de police qui enquête sur le tueur et qui se retrouve avec son père pris dans un ensemble de circonstances dangereuses qui les placent dans la ligne de mire du tueur.

Pendant que Spirale essaie d’établir sa propre identité en tant que film d’horreur séparé, les fans ne peuvent s’empêcher de rechercher des indices pour relier le film au précédent Vu films. Dans une précédente interview, Bousman, qui a réalisé Vu 2, 3, et 4, a exprimé son désir de voir les mondes de Vu et Spirale interconnectez-vous plus profondément dans les futurs films pour créer un univers cinématographique MCU-stye.

« Ce que je pense arrivera, si cela réussit, c’est que vous verrez Spiral 2, puis vous verrez Saw 9. Et puis vous verrez Spiral 3, vous verrez Saw 10. Vous verrez peut-être une télé. série. Je pense donc que vous verrez la franchise Marvelverse of the Saw, où il y a différents scénarios. Et je pense que c’est ce que ça va être. Il existera dans le même univers, et il y en aura différents intrigues en cours. «

Dirigé par Darren Lynn Bousman, Spirale: du livre de Saw met en vedette une distribution principale composée de Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella, Marisol Nichols et Zoie Palmer. Il joue maintenant dans les théâtres. Cette nouvelle est née à Cinemablend.

