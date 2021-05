Samuel E. Wright meurt, la voix de Sebastian dans La Petite Sirène avait 74 ans

Samuel E. Wright, l’acteur et chanteur dont la voix a été entendue par des millions de personnes comme Sebastian le crabe dans La petite Sirène, nous a quittés. La nouvelle a été annulée par la page Facebook officielle de la ville natale de Wright, Montgomery, New York, par TMZ. Une cause de décès n’a pas été révélée, mais la ville de Montgomery a honoré Wright avec une déclaration incluse avec le message. Il avait 74 ans.

«Aujourd’hui, la ville de Montgomery pleure la perte de Sam Wright», lit-on dans le message, y compris une photo de Samuel E. Wright avec le superviseur de la ville Brian Maher et son frère Patrick à Walden dans les années 1990. « Sam a été une inspiration pour nous tous et avec sa famille a fondé le Hudson Valley Conservatory. Sam et sa famille ont eu un impact sur d’innombrables jeunes de la vallée de l’Hudson, les incitant toujours à aller plus haut et à creuser plus profondément pour devenir la meilleure version d’eux-mêmes. »

Le communiqué ajoutait: « En plus de sa passion pour les arts et de son amour pour sa famille, Sam était surtout connu pour entrer dans une pièce et simplement offrir PURE JOY à ceux avec qui il interagissait. Il aimait divertir, il aimait faire des gens. sourire et rire et il aimait aimer. La communauté de la grande ville de Montgomery pleure ensemble aujourd’hui. Alors que nous disons au revoir à un pilier de notre communauté et demandons à tout le monde de partager un souvenir et de nous aider à célébrer la vie de ce grand homme. «

Née le 20 novembre 1946, Wright a été nominée pour un Tony Award en 1984 pour le meilleur acteur en vedette dans une comédie musicale, sur la base de sa performance dans L’enfant de claquette. Plus d’une décennie plus tard, il serait à nouveau nominé pour le même prix pour avoir joué Mufasa dans l’adaptation de Broadway du film d’animation de Disney. Le roi Lion. Son travail sur scène comprend également le jeu de l’épouvantail dans Le Wiz au Apollo Theatre en 1995 aux côtés de Whitney Houston, Keith David et Cedric the Entertainer.

Bien sûr, Wright est peut-être mieux connu sous le nom de Sebastian dans La petite Sirène, un crabe chantant avec une voix vraiment unique pas comme les autres. Il a également fourni le chant principal pour les chansons mémorables «Under the Sea» et «Kiss the Girl». Il a repris le rôle plusieurs fois au cours des années depuis dans les suites directes à la vidéo Jamboree caribéen de Sebastian, La petite sirène II: retour à la mer, et La petite sirène: les débuts d’Ariel. Wright interpréterait également Sebastian dans l’adaptation de la série animée au début des années 90 avec divers autres émissions et jeux vidéo de Disney.

Daveed Diggs exprimera Sebastian lors du redémarrage en direct de La petite Sirène qui est actuellement en cours chez Netflix. Lorsque le projet a été annoncé, de nombreux fans du film d’animation original ont fait campagne pour que Wright reprenne le rôle. C’était à cause d’une vidéo virale mettant en vedette Wright chantant « Under the Sea » pour ses fans, montrant qu’il n’avait pas perdu un pas avec son chant. Parce que la voix est si emblématique, de nombreux fans espéraient que Wright reviendrait à la voix de Sebastian une fois de plus, même si le reste de la distribution était différent.

Nos pensées vont aux proches de Wright ressentant la perte de sa mort en ce moment douloureux. Puisse-t-il reposer en paix pendant que sa mémoire vit. Cette nouvelle nous vient de TMZ.

