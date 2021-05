Samuel E. Wright, doubleur de Sebastian dans la petite sirène, est décédé

Samuel E. Wright, le doubleur de Sebastian dans La petite Sirène, est mort.

Le joueur de 74 ans avait de nombreux crédits d’acteur, mais il prêtait ses tons doux au homard hilarant et funky dans le film Disney de 1989 qui était sa grande renommée.

Wright a évidemment été rappelé pour la suite de 2000 La petite sirène: retour à la mer.

Il est également apparu dans Simon et Simon, Le salon Cosby, et Tous mes enfants et a également eu du succès sur scène dans les productions de Jesus Christ Superstar et Pomme reinette. Il a également joué Mufasa dans la comédie musicale de Broadway de Le roi Lion.

Crédit: Disney

Il disait: «Aujourd’hui, la ville de Montgomery pleure la perte de Sam Wright.

«Sam a été une inspiration pour nous tous et avec sa famille, il a fondé le Hudson Valley Conservatory.

«Sam et sa famille ont eu un impact sur d’innombrables jeunes de la vallée de l’Hudson, les incitant toujours à atteindre plus haut et à creuser plus profondément pour devenir la meilleure version d’eux-mêmes.

«En plus de sa passion pour les arts et de son amour pour sa famille, Sam était surtout connu pour entrer dans une pièce et simplement offrir une JOIE PURE à ceux avec qui il interagissait.

«Il adorait recevoir, il aimait faire sourire et rire les gens et il aimait aimer.

« La communauté de la grande ville de Montgomery pleure ensemble aujourd’hui. Alors que nous disons au revoir à un pilier de notre communauté et demandons à chacun de partager un souvenir et de nous aider à célébrer la vie de ce grand homme. »