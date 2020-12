Samsung vend exactement deux fois plus de téléphones qu’Apple

Aujourd’hui, Samsung a deux fois l’impact mondial d’Apple.

La vente de smartphones en 2020 a été une montagne russe avec des hauts et des bas constants. Au fil des mois, la situation s’est stabilisée et il y a même des entreprises comme Xiaomi qui ont été très renforcées. Dans le cas de Samsung et Apple, la situation est assez uniforme, bien qu’il y ait un facteur déterminant: la tendance.

Alors que le géant coréen avance lentement mais grandit, la firme de Cupertino a connu un léger revers qui a accentué exactement la différence entre les deux sociétés. Samsung a vendu près de 81 millions de smartphones au troisième trimestre 2020 alors qu’Apple restait à 40 millions et demi d’unités vendues.

Les chiffres ne mentent pas

Au cours des dernières semaines, nous avons vu plusieurs études sur les ventes au troisième trimestre et l’agence Gartner et Canalys pointent dans la même direction: Samsung est le leader incontesté du marché.

La société sud-coréenne a regagné ses parts de marché après un début d’année douteux et déjà dépasse légèrement ses chiffres de 2019 sur la même période, tandis qu’Apple fait face à une légère baisse de 0,6%.

Concernant le nombre total de ventes, Samsung a expédié 80816 millions d’unités tandis que Apple se devait se conformer avec 40,6 millions de smartphones vendus. Il est vrai que le nombre de téléphones que les deux sociétés ont à la disposition des acheteurs est très inégal, mais cela n’enlève rien au mérite des énormes chiffres que Samsung continue de récolter année après année.

Enfin, en référence à la part de marché, Samsung double également sa portée à Apple, garder la firme asiatique avec 22% de la tarte pour 11,1% de la marque de la pomme mordue.

