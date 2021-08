Samsung va investir 205 milliards de dollars dans la technologie et la robotique, créant 40 000 nouveaux emplois

in

26 août 2021 13:28:23 IST

Le groupe Samsung a dévoilé mardi un plan d’investissement de 205 milliards de dollars visant à faire de l’entreprise un leader dans une gamme de technologies allant des semi-conducteurs à la robotique et à créer 40 000 nouveaux emplois.

Le géant de la technologie est le plus grand conglomérat de Corée du Sud et son chiffre d’affaires global équivaut à un cinquième du produit intérieur brut national. Samsung Electronics, sa filiale phare, est le plus grand fabricant de smartphones au monde.

Le plan « aidera Samsung à renforcer sa position mondiale dans des secteurs clés tout en étant le fer de lance de l’innovation dans de nouveaux domaines », a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant qu’elle poursuivrait également des acquisitions d’entreprises.

Sur le front des semi-conducteurs, la société a déclaré qu’elle chercherait à améliorer les technologies de pointe pour répondre à « la demande à long terme plutôt qu’aux changements à court terme ».

Il cherche également à développer son activité biopharmaceutique dirigée par Samsung Biologics et Samsung Bioepisit.

Le conglomérat a annoncé qu’il construirait deux nouvelles usines de fabrication en plus des trois actuellement en activité dans le but d’exploiter la fabrication de vaccins.

Sur les 240 000 milliards de won (205 milliards de dollars) qu’il prévoit de dépenser, il engagera 180 000 milliards de won en Corée du Sud.

L’investissement national devrait créer 10 000 autres emplois en plus des 30 000 déjà prévus. Cela pourrait également induire jusqu’à 560 000 nouvelles embauches dans des industries connexes, a-t-il déclaré.

L’annonce intervient quelques jours seulement après que Lee Jae-yong, le leader de facto du conglomérat, soit sorti de prison en liberté conditionnelle après n’avoir purgé que la moitié environ de sa peine de prison.

C’était le dernier exemple de la longue tradition du pays de libérer les chefs d’entreprise pour des raisons économiques après une peine d’emprisonnement pour corruption ou évasion fiscale.

Lee purgeait une peine de deux ans et demi de prison pour corruption, détournement de fonds et autres infractions en lien avec un scandale de corruption qui a fait tomber l’ancien président sud-coréen Park Geun-hye.

Mais sa libération conditionnelle n’est pas la fin de ses difficultés juridiques : il reste en procès pour une prétendue manipulation des actions qui lui a effectivement facilité la voie pour prendre le contrôle du conglomérat familial.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂