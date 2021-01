Samsung va dévoiler le chipset Exynos 2100, qui alimentera la série Galaxy S21, le 12 janvier

Tech2 News Staff08 janv.2021 10:35:44 IST

Samsung a annoncé qu’il lancerait le chipset Exynos 2100 lors d’un événement spécial appelé « Exynos On 2021 » le 12 janvier. L’événement débutera à 19h30 IST et le lien en direct sera disponible sur le Chaîne YouTube de Samsung, salle de presse Samsung et le Site Web Exynos. La prochaine série Galaxy S21 de Samsung sera la première série à venir avec le chipset Exynos 2100. Pour l’inversé, l’entreprise héberge le Galaxy déballé 2021 le 14 janvier. Le teaser vidéo officiel d’Exynos 2100 ne révèle pas encore de détails clés sur le processeur.

Selon un rapport de Mon prix intelligent, la prochaine puce Exynos 2100 sera en concurrence avec le chipset Qualcomm Snapdragon 888 qui fait ses débuts récemment. Les performances de l’Exynos 2100 pourraient dépasser les performances moyennes du processeur 888 de Qualcomm.

Selon Geekbench, Exynos 2100 a enregistré un score monocœur de 1 089 points et un score multicœur de 3 963 points. D’autre part, le chipset Qualcomm Snapdragon 888 a marqué 1135 points dans le test monocœur et 3818 points dans le test multicœur. Par conséquent, Exynos 2100 a un score légèrement supérieur à celui du processeur Snapdragon 888 de Qualcomm.

Le 14 janvier, la société lancera la série Galaxy S21 qui pourrait inclure Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra. La société a également révélé une courte vidéo qui révèle que le futur smartphone sera livré avec un module de caméra rectangulaire qui abrite une configuration à triple caméra.

