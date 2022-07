Samsung utilisera des processeurs Qualcomm dans tous les Samsung Galaxy S23

in

Les futurs fleurons de Samsung n’utiliseront pas les processeurs Exynos : Samsung lui-même a confirmé son engagement envers Qualcomm

Pendant des années, Samsung a maintenu son engagement à lancer produits phares avec différents processeurs selon le marché auquel ils étaient destinés. Alors que les Samsung Galaxy S et Note destinés aux marchés américain et coréen avaient Processeurs Qualcommle reste du monde a dû se contenter de puces exynossouvent incapables d’offrir des performances comparables à celles de leurs homologues Qualcomm Snapdragon.

Mais cela est sur le point de changer. Comme l’a confirmé Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, lors d’une session de questions-réponses avec des analystes et des investisseurs, Samsung et Qualcomm ont trouvé un accordpour lequel Samsung s’engage à utiliser Puces de la série Qualcomm Snapdragon dans ses futurs terminaux étoiles, partout dans le monde.

Qu’est-ce que cela signifie? A court terme, cela le nouveau Samsung Galaxy S23 sera équipé d’un cerveau Qualcomm Snapdragonet non avec une nouvelle génération de puces Samsung Exynos.

7 ans de processeurs Qualcomm dans les appareils Samsung

Cristiano Amon lui-même a confirmé que il a été convenu que la coopération entre les deux sociétés durera sept ans. Indique que, jusqu’en 2030, Qualcomm sera le principal fournisseur de processeursnon seulement destiné aux téléphones et tablettes Samsung Galaxy, mais également à autres types de produits tels que les PC et les équipements de réalité étendue.

En parlant de smartphones, Amon explique que, si les processeurs Qualcomm sont déjà présents dans 75% des modèles de la série Galaxy S22 vendus, avec les futures séries de cette famille, la part sera encore plus élevée. Cela nous amène à croire que tous les modèles de la série Galaxy S23 ils auront l’avenir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2qui devrait être présenté en novembre de cette année lors du sommet Snapdragon que Qualcomm organisera à Hawaï.

Les processeurs mobiles les plus puissants

Nul doute que l’accord plaira à une bonne partie des personnes qui envisageaient d’acheter l’un des futurs Samsung Galaxy S23, car depuis des années, Qualcomm a démontré la supériorité de ses processeurs par rapport aux modèles Exynos. Désormais, il y aura enfin égalité entre tous les modèles de la série vendus dans le monde.

Samsung ne prévoit pas de dire au revoir à Exynos

Malgré les déclarations du PDG de Qualcomm, Samsung a confirmé qu’il n’avait pas l’intention d’arrêter le développement et la production de nouvelles puces sous la famille Samsung Exynos.

Ils expliquent que « ce n’est pas vrai » que ladite série de microprocesseurs sera interrompue, bien qu’ils affirment que sa division microprocesseur est en cours de réorganisationet un plan est en cours d’élaboration avec lequel renforcer sa compétitivité à moyen et long terme.

Nous nous concentrons sur le renforcement de la compétitivité de la prochaine génération de mobiles Exynos et essayons de maximiser la part de marché des principaux clients en renforçant la coopération avec les principales sociétés IP et en démarrant le développement précoce.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, il semble clair que Qualcomm se chargera de fournir Samsung en microprocesseurs pour sa prochaine génération d’appareils phares de la famille Galaxy S.

