Samsung : une nette hausse des bénéfices malgré la crise

Samsung a publié ses gains pour le deuxième trimestre de 2020, et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est mieux que ce à quoi la firme coréenne s’est attendu. Avec un bénéfice d’exploitation en hausse de 23% d’une année sur l’autre estimée à 8,15 billions de wons (6,84 milliards de dollars)et cela malgré une baisse de 6% des revenus.

Le conglomérat coréen affirme avoir connu une plus grande reprise suite à l’impact du COVID-19 suite à ce qu’il avait prévu initialement et a réussi à optimiser ses dépenses. Même si les ventes d’appareils comme les smartphones étaient en baisse par rapport à l’année dernière.

Electronics experts also told me Samsung has upskilled thousands of Indians, invested in India, and shifted some supply chains here even before Covid, unlike other assembly operations fronting as manufacturing and claiming benefits. So I bought a Samsung.https://t.co/dhST8brLSX

— Smita Purushottam (@smita1900) July 29, 2020