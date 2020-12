Samsung travaille sur un capteur de 600 mégapixels pour téléphones mobiles qui battrait également un record de taille, selon une fuite

La guerre des mégapixels faisait fureur il y a des années sur le marché du mobile et a refait surface il y a deux ou trois ans, de sorte qu’aujourd’hui nous ne sommes plus surpris de voir des mobiles de milieu de gamme avec 48, 64 et même 108 capteurs. mégapixels. Bien que la qualité photographique ne vive pas que sur les mégapixels, il semble que Samsung parie fortement sur la victoire de cette course en pariant ses jetons sur un capteur 600 mégapixels pour vos mobiles.

Une rumeur qui revient sur le devant de la scène surtout depuis le célèbre leaker Univers de glace a partagé une image officielle présumée qui montrait que la société sud-coréenne travaillait sur ledit article. La chose la plus intéressante: non seulement cela aurait-il plus de résolution, mais ce serait plus grand.

Une résolution record qui ne prendrait pas encore en charge le processeur

L’information partagée par le fuyant habituel du monde mobile est que Samsung développerait un capteur 1 / 0,57 pouce 600 mégapixels. Autrement dit, avec plus de résolution que son capteur de 108 mégapixels et également plus grand.

Samsung fabrique vraiment des capteurs 600MP! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh – Univers de glace (@UniverseIce) 5 décembre 2020

Les derniers mobiles Samsung haut de gamme ont embarqué des capteurs de 108 mégapixels, à savoir le Samsung Galaxy S20 Ultra et le Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ceci étant une information sous forme de rumeur et sans indices qui la pointent dans les fuites sur le Galaxy S21, pas prévu de le voir de si tôt.

Les mégapixels sont bien, mais la taille du capteur serait encore plus frappante

Pour donner un peu de contexte, Samsung a présenté son capteur ISOCELL Bright HMX de 108 mégapixels en août 2019, même si c’est Xiaomi qui s’est manifesté et que nous avons vu le premier mobile avec l’un de ces à la fin de cette année-là: le Xiaomi Mi Note 10. Un mobile qui malgré l’incorporation d’un processeur de milieu de gamme, dans sa caméra arrière combine ce capteur avec deux téléobjectifs, quelque chose de très inhabituel, bien qu’avec toute cette course pour atteindre de plus en plus de pixels ici nous nous souvenons déjà qu’ils ne sont peut-être pas la chose la plus importante.

Plus tard, les téléphones Samsung que nous avons mentionnés sont arrivés, en plus d’autres téléphones Xiaomi tels que le Xiaomi Mi 10 Pro et le Moto Edge + de Motorola. Et peut-être que le prochain saut auquel nous nous attendions était les 192 mégapixels pour ce que Qualcomm anticipait en termes de support de ses capteurs, bien que le fabricant ajoute déjà le support jusqu’à 200 mégapixels dans son nouveau Snapdragon 888 que nous sommes plus susceptibles de voir dans certains des haut de gamme de la gamme Samsung, de sorte que le plafond théorique sur le marché l’année prochaine serait de capteurs de 200 mégapixels.

Mais quelque chose d’autre a attiré notre attention dans cette fuite: le taille du capteur. Actuellement, le Huawei P40 Pro + est en tête du classement des plus grands capteurs de téléphones mobiles avec le capteur RYYB de 50 mégapixels et 1 / 1,28 pouces, bien que le Nokia Pureview 808 avec 1 / 1,2 pouces ( avec l’autorisation de Panasonic Inventions). Si la fuite par Ice Universe est confirmée (à un moment donné) et si personne ne l’anticipe, Samsung usurpera le record du Pureview 808 avec ces 1 / 0,57 pouce.

Bien sûr, quand on parle d’un mobile (et selon le schéma filtré), ce que nous devrons voir c’est comment cela se traduit physiquement dans le module caméra, car le dessin représente 22 millimètres d’épaisseur, bien plus que ce que nous voyons aujourd’hui. Bien que par les précédents Samsung ne se soit pas coupé les cheveux avec les appareils photo du Samsung Galaxy S4 Zoom et du Samsung Galaxy K Zoom.

Le fuyant a déjà parlé de capteurs de 144 mégapixels pour lesquels Samsung utiliserait le processus de fabrication FinFET de 14 nanomètres l’année dernière, alors peut-être que nous verrons ceux-ci en premier. Cependant, Ce n’est pas la première fois que l’on parle de 600 mégapixels dans les mobiles Samsung, en fait, Yongin Park lui-même (responsable du département capteurs de Samsung) en a déjà parlé en avril.