Samsung travaille sur ses prochains téléphones pliables et il y a de grandes surprises

L’actualité dans le domaine du pliage Samsung tourne autour du fait qu’ils sont moins chers, possible en forme de Z et appareil photo sous l’écran.

On adore les rumeurs et les fuites sur les prochains smartphones qui vont bientôt arriver entre nos mains, on ne le niera pas et, plus précisément, sur le futur Samsung Galaxy Z Fold 3 on en a déjà connu quelques-uns. Par exemple, nous vous avons déjà informé de la possibilité d’inclure S-pen ou, plus récemment, d’un rendu que le Collègues LetsGoDigital dans lequel on observe un mobile avec un triple paravent.

La dernière fuite connue sur le Galaxy Z Fold 3 est liée au emplacement de la caméra selfie. Selon des informations en provenance de Corée, cet appareil pliable de Samsung sera très probablement le premier de l’entreprise à avoir une caméra sous l’écran, Eh bien, nous savons déjà que la prochaine série S21 ne le sera pas.

Modèle Lite pliable possible

On a commenté pendant un certain temps que les mobiles pliables sont l’avenir du secteur, même s’il est vrai qu’aujourd’hui ils sont toujours à un prix qui ne convient pas à toutes les poches. Récemment, OPPO a officiellement annoncé qu’il entrait pleinement dans le bataille du pliage, bien que dans son cas c’était avec un écran extensible.

La réponse au prix élevé et aux propositions des nouveaux concurrents de Samsung n’a pas tardé à venir, ou du moins c’est ce que le Le fondateur de DSCC, Ross Young (source fréquente d’informations liées aux mobiles pliables). Il prétend « avoir entendu des rumeurs » à son sujet développement d’une version Lite du Samsung Galaxy Z Flip qui irait sur le marché pour un montant plus abordable que son frère aîné.

Les brevets donnent des indices: Samsung expérimente avec des modèles en forme de Z

Samsung Electronics a demandé à enregistrer auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) un brevet pour un «dispositif électronique à pliage multiple». Cela suggère que l’entreprise coréenne travaille, ou du moins l’envisage pour l’avenir, sur le création d’un mobile pliable en forme de Z, Bien que le brevet ne porte pas sur un appareil spécifique, mais sur le procédure nécessaire pour accueillir un écran à deux plis.

Ainsi, cette application détaille tous les mécanismes et engrenages nécessaires à un hypothétique téléphone pliable à trois écrans en forme de Z existait vraiment. En tout cas, la demande de Samsung n’indique pas que ce smartphone verra enfin le jour, mais c’est plutôt un autre symptôme des grands efforts que la marque asiatique met dans ce format de téléphones.

Pour l’instant, nous devons indiquer que cela n’a pas du tout mal tourné.

