Samsung The Premiere: un projecteur 4K à ultra courte focale avec HDR10 + révélé

Si vous voulez profiter de la vraie sensation de cinéma maison dans vos quatre murs, vous avez besoin d’un grand téléviseur – ou utilisez un projecteur. Avec The Premiere, Samsung dispose d’un nouveau projecteur 4K qui peut être placé directement devant l’écran grâce à la technologie ultra courte focale.

Samsung a présenté le nouvel appareil pour le cinéma maison dans un communiqué de presse. Le constructeur prévoit de mettre sur le marché deux nouveaux modèles cette année: le LSP7T et le LSP9T. Le LSP7T projette des images jusqu’à une diagonale de 120 pouces sur le mur, le LSP9T plus puissant crée même jusqu’à 130 pouces. Le Premiere est le premier projecteur au monde à être certifié selon HDR10 + et intègre la technologie triple laser. L’appareil réalise ainsi de très bons contrastes et une luminosité maximale de 2 800 nits.

Mode réalisateur pour une lecture fidèle à la réalité

Samsung fait la promotion de The Premiere avec un mode cinéaste spécial qui est censé reproduire les images exactement comme prévu par les réalisateurs. Visuellement, le projecteur veut impressionner par son design tout-en-un compact et peu encombrant. Une housse en tissu fixée à l’avant donne à l’appareil un look élégant, selon Samsung.

Les projecteurs à ultra courte distance diffèrent des projecteurs conventionnels principalement en ce qu’ils peuvent être installés directement devant l’écran – le projecteur n’a pas besoin d’être accroché au plafond à une distance suffisante au milieu de la pièce. Le système d’exploitation de The Premiere utilise le Tizen interne de Samsung, qui est également intégré aux téléviseurs intelligents du fabricant. Cela signifie que les utilisateurs peuvent facilement accéder aux applications, aux jeux et à d’autres contenus.

Sortie en Europe plus tard cette année

Les acheteurs n’ont pas non plus à se passer d’un son décent: Samsung a doté The Premiere de ses propres haut-parleurs de basse, et la technologie surround à faisceau acoustique intégré devrait offrir un son complet même sans système de son externe. Samsung prévoit de commercialiser le projecteur à ultra-courte focale cette année en Europe, le prix de vente n’est pas connu. En raison de l’équipement, cependant, il devrait être de plusieurs milliers d’euros.