Samsung The Frame 2021 arrive avec 1400 œuvres d’art et un accessoire pour créer un meuble sur le mur à partir du téléviseur

Au fil des années, ce qui ressemblait à une expérience a fini par jeter les bases d’une catégorie entière. Nous parlons de The Frame, le téléviseur «Lifestyle» de Samsung qui imite une peinture sur le mur. Ce 2021, un nouveau modèle arrive avec plus d’espace interne, un accès à plus d’œuvres d’art, un design ultra-mince et My Shelf, un accessoire pour créer un mur personnalisé, comme s’il s’agissait d’un meuble où placer des objets et qui s’étend de la télévision.

Le Frame 2021 intègre NAVA Contemporary et Etsy. En tout, il existe déjà plus de 1400 œuvres d’art de différentes institutions accessibles sur abonnement cela servira de base à la création d’une collection d’art que nous pourrons reproduire à la télévision et conserver comme s’il s’agissait d’un tableau. À l’aide d’algorithmes d’IA, le téléviseur peut également organiser du contenu et recommander des œuvres en fonction de vos goûts personnels.

Jusqu’à 75 pouces, 6 Go de mémoire et cadre personnalisable

Le Frame 2021 sera disponible de 32 à 75 pouces. Les modèles 32 et 43 pouces peuvent également être placés verticalement, comme s’il s’agissait du Sero TV, bien que contrairement à cela, ils ne pourront pas pivoter automatiquement.

Les modèles 55, 65 et 75 pouces intègrent My Shelf, un accessoire qui sera disponible en fin d’année et cela permettra d’étendre la télévision pour créer une sorte de meuble ou d’étagère, se confondant un peu plus avec le mur. Cet accessoire sera disponible en quatre couleurs différentes: beige, blanc, marron et noir.

À l’intérieur du nouveau modèle, nous avons une amélioration significative du stockage, en passant de 500 Mo à 6 Go en 2021, pour pouvoir stocker jusqu’à 1200 images en qualité Ultra HD.

Le téléviseur Samsung vous permettra de personnaliser le cadre, avec jusqu’à cinq options de cadre. Cette année, Samsung vante que le cadre est plus fin que jamais à 24,9 millimètres.

Comme ses modèles Samsung Neo QLED, le nouveau The Frame arrive avec l’application Samsung Health et la compatibilité avec Airplay 2, même si au niveau de la qualité d’image ils continuent de miser sur une dalle QLED sans rétroéclairage.

