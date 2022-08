Samsung teste une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire pour smartphone qui cache vos données aux ateliers de réparation

01 août 2022 13:14:10 IST

L’un des principaux domaines d’où les photos, messages et vidéos privés d’un utilisateur mobile sont divulgués provient des ateliers de réparation. Bien que les chances que cela se produise dans un centre de service agréé sont très minimes, il y a eu suffisamment de brebis galeuses pour que les gens hésitent à remettre leurs appareils. La façon dont nous traitons sécurité et confidentialité des donnéesest devenu une blague.

Samsung semble comprendre cela et a donc mis au point une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de conserver en toute sécurité toutes leurs informations privées telles que les messages, les e-mails, les photos et les vidéos. Samsung expérimente une nouvelle fonctionnalité en Corée du Sud appelée « mode de réparation ».

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un paramètre spécial que vous pouvez activer lorsque vous apportez votre téléphone pour des réparations qui protège vos données des techniciens de réparation et d’autres personnes dans les centres de service et les ateliers de réparation.

Dans ce nouveau mode payant, le téléphone devient un nouveau téléphone vierge : vos photos, messages et comptes disparaissent tous et seules les applications par défaut sont accessibles et affichées. Il permet aux techniciens d’effectuer toutes les réparations nécessaires et d’utiliser toutes les fonctions normales du téléphone, comme prendre une photo pour voir si l’appareil photo a été réparé avec succès.

Les données d’origine sont contenues dans un environnement isolé. Le nouveau mode fonctionne en créant un nouveau compte d’utilisateur temporaire dans une partition de disque différente qui est ensuite supprimée une fois que l’appareil a été réparé et livré.

Samsung indique que le mode de réparation sera activé sur certains appareils via une prochaine mise à jour pour la version sud-coréenne de la série S21, avec d’autres appareils à suivre. Lentement, ils mettront également en œuvre la fonctionnalité dans d’autres pays.

Lorsque la mise à jour arrivera, les utilisateurs pourront la trouver dans Paramètres, sous le menu Entretien de la batterie et de l’appareil. Cela redémarrera le téléphone et vous amènera au compte vide, qui ne nécessite pas de mot de passe. Pour le désactiver, il vous suffit de redémarrer votre téléphone, de le déverrouiller de la manière habituelle et il reviendra à la normale.

Sur le papier, cela peut sembler être un tout petit détail et au mieux une caractéristique accessoire. Cependant, dans la pratique, il s’agit d’une fonctionnalité que la plupart des autres fabricants de smartphones devraient commencer à proposer. En fait, il ne serait pas surprenant de le voir devenir une fonctionnalité standard dans Android et iOS dans quelques années.

