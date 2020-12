Samsung supprime la publicité moqueuse d’Apple pour retirer le chargeur de l’iPhone

L’histoire se répète à nouveau: Samsung a supprimé l’annonce dans laquelle il se moquait d’Apple de ne pas avoir inclus de chargeur avec son iPhone 12.

Il semble que L’histoire se répète à nouveau. Quand Apple a décidé retirez le port casque de vos iPhones, Samsung n’a pas hésité un instant lancer une annonce pour se moquer de la décision de l’entreprise de pommes mordues. Annonce qui, peu de temps après, a été supprimée depuis Samsung a également décidé de supprimer ce port de ses appareils.

Cette fois, il n’a fallu que quelques semaines pour voir comment la société sud-coréenne a décidé de supprimer son annonce dans laquelle elle se moquait de celles de Cupertino pour ne pas inclure le chargeur avec votre iPhone 12. Et j’ai peur que tu n’es pas obligé d’être un Lynx pour comprendre ce que cela signifie.

Samsung recule et supprime les moqueries publicitaires d’Apple

Comment ils comptent 9to5Google, l’annonce en question a été publiée il y a plusieurs semaines sur l’un des profils Facebook officiels de Samsung. Dans celui-ci, il était précisé que les téléphones Galaxy avaient « le meilleur appareil photo, batterie, performances, mémoire et écrans 120 Hz », et en plus de cela, ils n’ont pas oublié les bases telles que chargeur inclus dans la boîte.

Mais les derniers indices avaient déjà suggéré les intentions de Samsung pour son nouveau Galaxy S21: maintenant nous savons qu’ils n’auront pas de chargeur inclus dans leurs boîtes.

Laissant de côté le raisons environnementales Pour lequel Samsung aurait décidé de suivre les traces d’Apple et de ne pas inclure de chargeur ou d’écouteurs avec ses nouveaux terminaux – qui existent -, la vérité est qu’il est frappant que le Coréen ait décidé, il y a quelques semaines à peine, de se moquer d’un geste qui quelques mois plus tard, elle réaliserait.

Dans tous les cas, vous devez donner à Samsung le bénéfice du doute et avoir confiance que l’entreprise mieux gérer votre décision de retirer le chargeur qu’Apple, par exemple, en donnant aux acheteurs de Galaxy S21 la possibilité d’obtenir un chargeur à un prix réduit.

