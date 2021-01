Samsung suit le sien, et le Galaxy S21 n’a pas de mises à jour «  transparentes  »

Un an de plus, un produit phare de plus, et Samsung continue sans implémenter les mises à jour «en transparence» ou en arrière-plan pour Android et sa One UI … Décision injustifiable?

Cela fait longtemps qu’ils ne parlent pas de la nécessité pour Google de faciliter les processus de mise à jour Android, pas seulement pour les fabricants qui nettoient le coeur du système mais aussi en tenant compte des utilisateurs, qui souvent, ils ne se mettent pas à jour par peur ou simplement par paresse, étant donné le temps qu’il faut pour que le smartphone soit à nouveau disponible.

Et oui amis, ce dernier est un problème ajouté à une fragmentation déjà inquiétante sur la plate-forme, peut-être à cause de ce sentiment hérité de Windows ou d’autres systèmes que chaque fois que les choses sont mises à jour, tout empire. En fait, que cette affirmation soit vraie ou non, ne pas mettre à jour est juste dangereux par le nombre de bogues, vulnérabilités et Bugs qui sont corrigées à chaque nouvelle itération.

Cherchant sûrement à changer cette situation, Google a annoncé les mises à jour il y a quelques années ‘sans couture’ Pour Android, une nouvelle méthode plus simple et totalement autonome pour les utilisateurs, qui se met à jour en arrière-plan et vous permet de continuer à utiliser votre smartphone pendant le processus, sans que l’utilisateur ne se rende compte qu’il se passe quelque chose d’étrange.

Est-ce que tout cela vous semble nouveau? Eh bien, vous avez probablement été en utilisant un mobile Samsung ou Huawei, et est-ce que même si ces mises à jour ‘sans couture’ sont disponibles depuis 2016 il semble que les deux géants n’aiment pas trop l’idée de les mettre en œuvre, ce que Samsung a confirmé avec le nouveau Galaxy S21 qui ne les intègre pas non plus.

Le document de définition de compatibilité Android 11 n’est pas contraignant, et Samsung continue dans ses treize

Comme nos collègues d’Android Police nous l’ont dit, la rumeur dit depuis des années que Google ajouterait ces mises à jour en arrière-plan comme obligatoires dans sa certification, réalisant que tous les fabricants et les partenaires qui utilisent Android nettoient leurs processus de mise à jour en supprimant les écrans avec Android et les engrenages à la fois.

Non seulement cela, et si vous avez un Samsung, vous en avez sûrement marre cet infâme petit écran qui dit « Optimiser les applications » chaque fois qu’un nouveau correctif de sécurité est installé, quelque chose que le géant sud-coréen résoudrait facilement en adoptant cette nouvelle méthode de mise à jour.

Eh bien pour l’instant ni une chose ni une autre, car le document de définition de compatibilité Android 11 (CDD) continue sans forcer les fabricants à mettre à niveau ‘sans couture’, avec un message indiquant un simple « Ils devraient l’admettre » sans plus, sûrement à cause de la pression de géants comme Samsung lui-même qui refusent d’adopter cette solution:

Nous ne connaissons pas les raisons et Samsung ne parle toujours pas du problème, mais il est confirmé qu’avec le Galaxy S21, nous devrons continuer à voir des engrenages et des messages d ‘«optimisation des applications» pendant de longues minutes … Mauvaise affaire!

Au cas où vous ne savez pas comment cela fonctionne, cette méthode utilise un support de partition virtuelle A / B, pouvoir installer une nouvelle version d’Android dans l’autre partition auxiliaire tout en continuant à utiliser la principale, et changer les partitions au prochain redémarrage sans problèmes majeurs pour l’utilisateur, qui peut utiliser la nouvelle version d’Android presque sans le savoir.

Evidemment ceci génère une perte d’espace supplémentaire dans la mémoire interne pour les utilisateurs, une raison que Samsung continue sûrement d’utiliser pour continuer ses mises à jour au premier plan, ennuyeuse au maximum, mais que indiquez clairement à l’utilisateur que Samsung les maintient sur le support avoir à mettre à jour consciemment et laisser le mobile comme un presse-papier inutile pendant plusieurs minutes pendant qu’il redémarre.

Quelles que soient les raisons, la vérité est que Samsung a tort de rester dans ses treize ans et de ne pas implémenter les mises à jour en arrière-plan, puisqu’il existe déjà des dizaines de terminaux plus basiques et beaucoup moins chers qui prennent moins de temps à se mettre à jour, du moins pour l’utilisateur, qu’un tout nouveau Galaxy S21 pour 1250 euros … Cela semble assez difficile à justifier, n’est-ce pas?

