Samsung retirera également les chargeurs de l’emballage de ses smartphones

Il y a quelques semaines à peine, la décision d’Apple de éliminer les chargeurs de l’emballage de vos smartphones avait cédé la place à des critiques pleuvant sur l’entreprise de divers horizons, mais il semble maintenant que d’autres producteurs pourraient également suivre les traces de la société de Cupertino. Parmi ceux-ci, il y a Samsung, qui selon les certifications reçues par l’organisme brésilien de télécommunications ANATEL pourrait rendre ce choix opérationnel à partir des prochains smartphones phares de la Série Galaxy S21.

Samsung est forcément un début: le groupe il ne supprimera pas immédiatement les magazines de tous les packs de tous les modèles des smartphones vendus dans le monde. Contrairement à Apple, qui lance normalement un nouveau modèle de gadget sur le marché (disponible en plusieurs tailles et gammes de fonctionnalités), la société orientale propose de nombreux appareils chaque année – certains coûtent plus cher qu’un iPhone, d’autres extrêmement bon marché. L’ajustement sera progressif et ne suivra peut-être pas la même feuille de route à travers le monde: à partir d’aujourd’hui, il est donc donc difficile à prévoir combien et quels modèles de smartphones seront privés du composant, et surtout sur quels marchés.

Les signaux en provenance du Brésil, cependant, sont sans équivoque et confirment ce qui a été divulgué pendant des mois à travers des rumeurs, ou l’intention de l’entreprise de se débarrasser des chargeurs pour des problèmes probablement similaires à ceux qui ont poussé Apple sur la même voie. En effet, retirer le magazine de l’emballage permet de créer des emballages plus compacts et de passer d’une partie de la planète à une autre plusieurs appareils avec une seule charge; de plus, grâce à une politique similaire, moins d’accessoires que les consommateurs ont probablement déjà chez eux sont mis sur le marché, ce qui réduit les déchets. Tout cela passe évidemment par la réduction des coûts de production, garantissant aux entreprises une plus grande marge bénéficiaire sur le produit unique.

Il n’est donc pas étonnant que de nombreux acteurs du secteur soient pendant un certain temps en pensant au même mouvement: le fait que la maison Cupertino ait ouvert la voie en ce sens aurait pu donner une légitimité au travail futur d’autres producteurs. Au contraire, le déménagement de Samsung vient par surprise, puisque la maison coréenne était parmi les plus critiques de la décision annoncée par Apple lors du lancement de son iPhone 12.