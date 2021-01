Samsung retirera également le chargeur et les écouteurs de la boîte du smartphone, c’est maintenant officiel

À présent, c’était dans l’air, mais avec la conférence de lancement du nouveau Galaxy S21, Samsung l’a officiellement confirmé: même les prochains smartphones de la maison sud-coréenne n’auront pas de chargeur et d’écouteurs dans la boîte, comme cela se produit déjà avec les iPhones à partir des modèles de cette quête ‘an. Selon Samsung, cette suppression sera « graduel« au cours des prochains lancements et visera à rendre ses produits plus durables. De cette manière, la société a donc laissé ouverte la possibilité que certains produits soient toujours vendus avec le chargeur, sans préciser quelles gammes de produits seront. » .

Le prochain Galaxy S21, par exemple, ne contiendra l’adaptateur mural dans aucun des trois modèles présentés; cela représente déjà un signal assez fort étant donné que nous parlons de la ligne principale des smartphones Samsung. Une hypothèse est que l’entreprise ne peut garder l’expéditeur que dans son propre lignes moins chères, aussi pour rencontrer des utilisateurs moins habitués à la technologie qui n’ont donc peut-être pas de chargeur supplémentaire à la maison: il est en effet plus probable que ceux qui dépensent plus de 1000 euros pour un smartphone haut de gamme soient passionnés par la technologie déjà en possession de plusieurs produits (et donc des chargeurs) par rapport à ceux qui veulent dépenser peu.

«Nous avons constaté que de plus en plus d’utilisateurs de Galaxy réutilisent des accessoires qu’ils possèdent déjà», a expliqué la société dans un communiqué. « Pour soutenir notre communauté, nous retirons le chargeur et les écouteurs de nos nouveaux smartphones Galaxy. » Certes dans le cas de Samsung le changement de cap était un peu mou: après l’annonce de la nouveauté par Apple, la firme sud-coréenne avait publié sur ses réseaux sociaux une image qui se moquait de la pomme en soulignant que dans les cases de Galaxy était toujours présent un chargeur. Puis, moins de trois mois plus tard, Samsung est revenu sur ses pas, a supprimé les messages et a annoncé le même changement.

