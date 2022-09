Samsung remporte 42 prix de design pour les Galaxy Z Flips, les réfrigérateurs personnalisés et plus

in

Samsung a remporté 42 prix, dont deux médailles d’or, cinq d’argent, une de bronze et 34 nominations de finalistes, aux International Design Excellence Awards (IDEA 2022).

une année de plus, Samsung triomphe à nouveau aux IDEA 2022 Awards qui sont livrés aux États-Unis, d’où le géant sud-coréen va apporter pas moins de 42 récompenses compter l’énorme deux médailles d’or, cinq d’argent, une de bronze et 34 nominations de finalistes de tous les produits analysés.

Des collègues de SamMobile nous l’ont dit, faisant écho à une note publiée par Samsung lui-même, dans laquelle le fabricant de Séoul était heureux de triompher dans le Prix ​​​​internationaux d’excellence en design organisé par le Société des designers industriels d’Amérique.

Pour ceux d’entre vous qui ne les connaissent pas, et vous êtes sûrement nombreux, ces IDEA Awards correspondent à une programme annuel de récompenseset qui récompensent le meilleures réalisations en design industriel dans pas moins de 20 catégories des appareils électroménagers aux petits appareils électroniques grand public.

Ses organisateurs disent que derrière IDEA se cache l’intention de récompenser les entreprises dont les produits montrent plus d’innovation dans la conceptionainsi qu’un plus grand bénéfice pour l’utilisateur et la société dans son ensemble.

Samsung triomphe aux International Design Excellence Awards avec ses produits personnalisables sur mesure comme de grandes incitations.

Évidemment et comme prévu compte tenu de la nature des lots, la première médaille d’or pour Samsung est venue avec son nouvel ensemble d’appareils de cuisine que le géant sud-coréen a lancé aux États-Unis, sous le nom de Cuisine américaine sur mesure et comprenant une cuisinière, un micro-onde, un lave-vaisselle et un réfrigérateur.

Ces appareils veulent répondre aux besoins de chaque utilisateur en s’adaptant à ses exigenceset même permettre aux clients qui le souhaitent de pouvoir imprimez vos propres photos sur les portes du réfrigérateur Sur mesure via un service de commande de médias en magasin en ligne.

La deuxième médaille d’or de Samsung le signe l’aspirateur sans fil Jet sur mesure qui avait aussi pris un « Prix de l’Innovation » au salon CES de Las Vegas, qui, avec son Station propre se vanter de une conception tout-en-un des plus intelligentes pour faciliter et améliorer l’expérience utilisateurdu nettoyage proprement dit à la vidange de l’aspirateur et son rangement dans sa station de charge.

Galerie d’images publiée par Samsung pour célébrer ces 42 prix IDEA 2022

En ce qui concerne la prix argent les chanceux étaient Samsung Galaxy Tab S8 Ultra pour sa construction de haute qualité grâce au Aluminium d’armure, ainsi que l’intégration du S-Pen et de son grand écran AMOLED de 14,6 pouces. Non seulement cela, et il y avait aussi des prix d’argent pour le programme Galaxy Upcycling à la maisonla Capteur de cuissonla Cagoule Samsung et le Clavier Samsung Indece qui facilite la tâche ardue de taper jusqu’à 29 dialectes indiens.

Les médailles de bronze ils étaient pour lui Galaxy Z Flip3 et ses coques ingénieusesà la fois celui en silicone avec un bracelet et celui avec un anneau, tous récompensés par un design qui privilégie l’ergonomie et la fonctionnalité.

La réponse Samsung s’est empressé de remercier l’organisation des Prix IDEA 2022 pour le geste, dans un note publique par Jinsoo Kimvice-président exécutif de Centre de design d’entreprise de Samsung, et qui se lit comme suit :

Nous continuerons à faire de notre mieux pour apporter des expériences durables et des innovations créatives à nos clients.

