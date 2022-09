Samsung ravive les fantômes et son nouveau Galaxy Z Flip4 se suspend en résistance

in

Le populaire youtubeur Zack Nelson a soumis le Galaxy Z Flip4 à ses tests de résistance habituels, avec un résultat très négatif et décevant.

Déjà avec le quatrième génération en magasinde nombreux utilisateurs franchissent le pas d’essayer pour la première fois un smartphone pliable, notamment avec le Samsung Galaxy Z Flip4 et son format coquille de palourde à l’esprit tant pour les prix que pour sa fonctionnalité, son confort et sa polyvalencequi au quotidien sont un cran au-dessus des formats téléphoner plus classiques.

Quoi qu’il en soit, et bien que nos analyses et le reste du Commentaires d’accord sur la robustesse et la grande sensation en main fourni par la borne, il semblerait qu’après être passé par la table de test du populaire youtubeur Zack Nelson, ces téléphones pliables ne soient toujours pas idéaux pour tous les publics : le Galaxy Z Flip4 a encore une fois échoué aux tests JerryRigEverything.

Sans surprise, Zack Nelson lui-même nous dit dans la longue vidéo consacrée au Galaxy Z Flip4 que malgré les finitions en Aluminium d’armure et Gorilla Glass Victus de Corning, il reste encore plastiques moins durables dans des cadres de panneaux flexiblesce qui compromet grandement les scores globaux de l’appareil.

Nous sommes donc devant un smartphone de châssis robuste et matériaux de haute qualitémais c’est certainement compromis de l’usine par ses pièces mobiles et par la nature même du polymère plastique qui protège l’écran interne. En réalité, la fine couche de verre ultra fin Il est protégé par un film aussi en plastiqueà l’exception de la caméra interne qui n’a que le verre ultra-mince développé par Samsung.

Voici le test de résistance complet de JerryRigEverything :

Les Galaxy Z sont des téléphones délicats et ne conviennent pas à tous les types d’utilisateurs

En ce qui concerne les marques et les rayures, vous pouvez déjà vous attendre aux résultats, car le verre Gorilla Glass Victus nous l’avons vu sur d’innombrables appareils tient très bien tant qu’on est en dessous du niveau 6 dans le Échelle de Mohsquelque chose qui se réalise à nouveau dans le Z Flip4 et dans son écran externe.

La écran interne et flexible C’est une autre affaire, car au niveau de dureté 2, il présente déjà des problèmes et même un ongle peut laisser des marques permanentessi nous appuyons avec une certaine force sur n’importe quel point. C’est extensible à n’importe quel objet pointu… Attention !

La protection contre les liquides est IPx8 donc on peut mouiller le terminal sans problème majeurbien que rappelez-vous que il n’y a en aucun cas une résistance certifiée à la poussière, aux particules et au sablequi pourrait entrer dans la charnière et l’endommager, alors soyez prudent lorsque vous emmenez un Galaxy Z à la plage ou dans des endroits similaires.

En tout cas, Zack l’a aussi essayé et la nouvelle charnière semble se protéger assez bien de la pénétration de poussière grâce à ces brosses intégrées dans sa partie interne.

Le nouveau Samsung Galaxy Z Flip4 est plus endurant que ses générations précédentes, mais en réalité, de par son concept et sa dalle flexible, il reste un mobile qui ne convient pas aux plus aventureux ou à ceux qui travaillent dans des environnements dangereux.

Se référant à preuve du feucar le panneau extérieur en verre Corning résiste parfaitement à une flamme directe, tandis que le panneau interne avec son protecteur en plastique commence à fondre presque immédiatement et pour toujours.

Le dernier test est le plus intéressant dans ce cas, puisque un test de torsion sur un smartphone qui plie est presque nécessaire pour vérifier que la charnière Samsung est bien de très bonne qualité. Le Galaxy Z Flip4 résiste, en effet, et reste 100% fonctionnelbien qu’il y ait un déclic interne lorsque vous le pliez fort, ce qui peut indiquer une rupture interne dans le mécanisme de la charnière.

La encore une chose d’habitude arrive avec les aimants qui maintiennent le terminal fermécar après tant de chenils ce que Zack Nelson a fait à son unité Z Flip4, il ne reste plus fermé et les aimants semblent avoir perdu leur efficacité devenant inutilisable.

