Samsung publie une vidéo de sa méthode rigoureuse pour tester la durabilité du Fold 4 & Flip 4

Les smartphones pliables devenant de plus en plus populaires et quelque peu abordables de nos jours, l’une des plus grandes craintes des gens est de savoir combien de temps dureront la charnière et la zone pliée de l’écran avant d’abandonner.

Au fil des ans, les fabricants de smartphones comme Samsung ont repensé et affiné la conception de leurs charnières au point qu’elles sont extrêmement durables. Même les écrans pliables que la plupart des marques de smartphones s’approvisionnent auprès de Samsung ont augmenté de façon exponentielle en qualité et en endurance.

Pour montrer à quel point leurs derniers appareils pliables, le Galaxy Flip 4 et le Galaxy Fold 4 sont durables, Samsung a partagé une vidéo montrant certains des tests qu’ils ont subis avant d’être jugés aptes à la sortie.

Le court clip de 100 secondes révèle tous les tests rigoureux que le pliable subit, y compris la pression de plusieurs boutons, le pliage et le dépliage, et le test de leur résistance à l’eau :

La fiabilité est essentielle pour Samsung, comme l’a révélé la société dans un communiqué de presse, et elle effectue tous les tests pour s’assurer que les téléphones « peuvent résister à l’usure quotidienne » et répondre aux besoins des utilisateurs. Tous les processus sont automatisés, ce qui n’est pas une surprise, mais l’ingénierie derrière le développement de ces plates-formes est une merveille à regarder.

Le panneau arrière du téléphone est appliqué par un ensemble de machines, puis pressé fermement par un autre. Ensuite, l’appareil est sur les tests fonctionnels pour s’assurer que l’écran fonctionne avec S Pen, le service Samsung Pay est correct, les capteurs tactiles et de proximité, ainsi que la bobine sans fil doivent également passer par le processus.

Nous voyons également le test de résistance à l’eau qui comporte plusieurs vannes, pulvérisant de l’eau sur le pliable sous tous les angles.

