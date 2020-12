Samsung publie un nouveau teaser pour le Galaxy S21

Quelques semaines avant le lancement, Samsung réchauffe l’anticipation du Galaxy S21 avec un nouveau teaser. Il s’agit principalement d’un examen des anciens modèles Galaxy S.

Après les nombreuses fuites de ces dernières semaines, Samsung publie également un teaser très officiel pour le prochain smartphone Galaxy S21 à la fin de l’année. Surtout, vous pouvez voir les modèles précédents du Galaxy S d’origine de 2010 au Galaxy S20 toujours actuel.

Un nouveau Galaxy pour 2021

Le court clip vidéo se concentre sur les changements de conception que la gamme Galaxy S a subis en 11 ans. À la fin, il y a des perspectives pour l’année 2021 avec les mots «Une nouvelle galaxie vous attend». Le numéro de la dernière année « 2021 » est alors un indice plus que clair avec le poteau de clôture quant au nom du nouveau modèle.

Samsung est susceptible de commercialiser trois appareils Galaxy S21

Samsung devrait présenter les nouveaux smartphones de la série Galaxy S21 le 14 janvier 2021. Il est à prévoir que trois nouveaux modèles équivalents à la série Galaxy S20 seront présentés. En plus de la version standard du Samsung Galaxy S21, il y aura également un Galaxy S21 Plus et un Galaxy S21 Ultra.

Les modèles différeront probablement principalement par leur taille et leurs caractéristiques. Le Galaxy S21 devrait avoir un écran de 6,2 pouces, tandis que le S21 Plus a un écran de 6,7 pouces. Le Galaxy S21 Ultra devrait être légèrement plus grand à 6,8 pouces et également prendre en charge le S Pen, connu de la série Note, entre autres. Le Galaxy S21 pourrait être moins cher que la dernière génération, mais les S21 + et S21 Ultra pourraient être un peu plus chers.

Présentation le 14 janvier

Nous le saurons probablement le 14 janvier lors de l’événement Samsung Unpacked. Incidemment, Samsung pourrait également profiter de l’occasion pour présenter les Galaxy Buds Pro et un nouveau modèle de Galaxy Watch Active 2.